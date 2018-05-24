Госсекретарь США анонсировал новые санкции против РФ

США введут новые санкции против России, заявил Майк Помпео. Сейчас Вашингтон изучает возможности, чтобы ограничения не ударили по союзникам.
О подготовке новых санкций против России госсекретарь США Майк Помпео сообщил во время выступления перед конгрессменами. О каких конкретно ограничениях идет речь, он не уточнил.
Сейчас Вашингтон изучает возможности, чтобы санкции не ударили по своим же союзникам, отметил Помпео. Речь идет о странах, которые закупают российское оружие и военную технику.
И хотя на заседании госсекретарь говорил об опасности, исходящей от Москвы, угрожал как раз он сам. В частности, рассказал о планах Белого дома любыми способами противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2».
Конгрессмены спросили Помпео и о будущем ядерной сделки с Ираном. Напомним, США вышли из договора в одностороннем порядке. Но глава Госдепа выдвинул 12 требований, при которых Соединенные Штаты возобновят диалог с Тегераном.
Дальнейшие действия Помпео уже обсудил с главой МИД Германии. Хайко Маас прилетел в Вашингтон, чтобы попытаться переубедить госсекретаря и рассказать об опасности, которую создают Штаты для европейских государств.
Сейчас Вашингтон изучает возможности, чтобы санкции не ударили по своим же союзникам, отметил Помпео. Речь идет о странах, которые закупают российское оружие и военную технику.
И хотя на заседании госсекретарь говорил об опасности, исходящей от Москвы, угрожал как раз он сам. В частности, рассказал о планах Белого дома любыми способами противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2».
Конгрессмены спросили Помпео и о будущем ядерной сделки с Ираном. Напомним, США вышли из договора в одностороннем порядке. Но глава Госдепа выдвинул 12 требований, при которых Соединенные Штаты возобновят диалог с Тегераном.
Дальнейшие действия Помпео уже обсудил с главой МИД Германии. Хайко Маас прилетел в Вашингтон, чтобы попытаться переубедить госсекретаря и рассказать об опасности, которую создают Штаты для европейских государств.
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