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    Госсекретарь США анонсировал новые санкции против РФ. Госдепартамент США, Иран, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГоссекретарь США анонсировал новые санкции против РФ

    Госсекретарь США анонсировал новые санкции против РФ

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    Госсекретарь США анонсировал новые санкции против РФ

    Госсекретарь США анонсировал новые санкции против РФ

    Госсекретарь США анонсировал новые санкции против РФ

      США введут новые санкции против России, заявил Майк Помпео. Сейчас Вашингтон изучает возможности, чтобы ограничения не ударили по союзникам.

      О подготовке новых санкций против России госсекретарь США Майк Помпео сообщил во время выступления перед конгрессменами. О каких конкретно ограничениях идет речь, он не уточнил.

      Сейчас Вашингтон изучает возможности, чтобы санкции не ударили по своим же союзникам, отметил Помпео. Речь идет о странах, которые закупают российское оружие и военную технику.

      И хотя на заседании госсекретарь говорил об опасности, исходящей от Москвы, угрожал как раз он сам. В частности, рассказал о планах Белого дома любыми способами противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2».

      Конгрессмены спросили Помпео и о будущем ядерной сделки с Ираном. Напомним, США вышли из договора в одностороннем порядке. Но глава Госдепа выдвинул 12 требований, при которых Соединенные Штаты возобновят диалог с Тегераном.

      Дальнейшие действия Помпео уже обсудил с главой МИД Германии. Хайко Маас прилетел в Вашингтон, чтобы попытаться переубедить госсекретаря и рассказать об опасности, которую создают Штаты для европейских государств.

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