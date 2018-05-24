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    В посольстве РФ ответили на обещание Помпео «отвязать» Европу от российского газа

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    В посольстве РФ ответили на обещание Помпео «отвязать» Европу от российского газа

    В посольстве РФ ответили на обещание Помпео «отвязать» Европу от российского газа

    Выступая против газопровода «Северный поток — 2», власти США пытаются навязать Европе поставки своего сжиженного газа, заявили в российском посольстве.

    Выступая против строительства газопровода «Северный поток — 2», Вашингтон пытается навязать Европе свой сжиженный газ при том, что он не выдерживает конкуренции с российским. Такое заявление сделало посольство России в США в ответ на обещание госсекретаря США Майка Помпео «отвязать» европейские страны от российского газа.

    Помпео в среду заявил, что Вашингтону необходимо продолжать оказывать давление на «Северный поток — 2» и добиться закрытия проекта. Тогда, уверен Помпею, европейские страны уменьшат свою зависимость от российского газа.

    Из заявления посольства РФ в США: «Хотели бы напомнить, что кумир нынешних республиканцев — Рональд Рейган — также выступал против строительства советского газопровода в Германию в начале 1980-х годов. Его администрация вводила санкции против тех компаний, которые участвовали в этом проекте. Обоснование было тем же — не дать России усилить влияние на европейских союзников США. Сегодня мы в этом смысле как будто вернулись на 35 лет назад. Та же риторика, те же средства. Только теперь администрация защищает тот газопровод, поскольку он был построен через Украину. Атакуя „Северный поток-2“, Вашингтон навязывает Европе свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ. Геополитика опять самым откровенным образом вмешивается в экономику, дискредитирует лозунги о диверсификации поставок».

    Дипломаты напомнили, что Рейган вскоре отменил санкции, так как они были сочтены бессмысленными, и выразили надежду, что власти США сделают выводы из этой истории, передает РИА Новости.

    Напомним, проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство трубопровода протяженностью 1220 км от побережья РФ до побережья Германии по дну Балтийского моря. Трубопровод пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Газопровод планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 — начале 2020 года.

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