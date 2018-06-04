Киев предоложил обменять 23 осужденных россиян на украинцев

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко рассказала о предложении обменяться осужденными с Россией.
По словам депутата Рады, предложение было сделано украинской делегацией во время переговоров в Минске на прошлой неделе.
Киев готов передать Москве 23 россиян, осужденных на Украине. В обмен украинские власти добиваются освобождения режиссера Олега Сенцова, его сообщника Александра Кольченко, Станислава Клыха, который получил 3,5 года заключения за хранение боеприпасов и взрывчатки, и Павла Гриба, арестованного за содействие террористической деятельности, передает ТАСС.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока не готов комментировать это предложение. Песков обратил внимание на то, что вопросом обмена заманивается специальная рабочая группа.
Режиссер Олег Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году за попытку создания террористического сообщества. Позднее его приговорили к 20 годам заключения и отправили в колонии строгого режима. В мае стало известно, что Сенцов объявил бессрочную голодовку.
Отметим, что ранее в МИД Украины не исключали возможность обмена Сенцова на журналиста Кирилла Вышинского. Ранее главного редактора РИА Новости Украина арестовали по обвинению в госизмене.
Киев готов передать Москве 23 россиян, осужденных на Украине. В обмен украинские власти добиваются освобождения режиссера Олега Сенцова, его сообщника Александра Кольченко, Станислава Клыха, который получил 3,5 года заключения за хранение боеприпасов и взрывчатки, и Павла Гриба, арестованного за содействие террористической деятельности, передает ТАСС.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока не готов комментировать это предложение. Песков обратил внимание на то, что вопросом обмена заманивается специальная рабочая группа.
Режиссер Олег Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году за попытку создания террористического сообщества. Позднее его приговорили к 20 годам заключения и отправили в колонии строгого режима. В мае стало известно, что Сенцов объявил бессрочную голодовку.
Отметим, что ранее в МИД Украины не исключали возможность обмена Сенцова на журналиста Кирилла Вышинского. Ранее главного редактора РИА Новости Украина арестовали по обвинению в госизмене.
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