    Президент группы En+ покинул свой пост

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Пятаков
    Президент группы En+ покинул свой пост

    Президент группы En+ покинул свой пост

    Президент группы En+ покинул свой пост
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Пятаков

    • Президент группы компаний En+ Максим Соков ушел со своего поста и покинул совет директоров группы. Решение связано с санкциями США.

    Группа компаний En+ объявила в понедельник, что ее президент Максим Соков покинул свой пост, а также вышел из состава совета директоров. Об этом сообщает «Интерфакс».

    Уточняется, что официально Соков освободил должность президента группы 1 июня. Соков — один из ключевых членов команды бизнесмена Олега Дерипаски, и его уход связан с требованиями Минфина США, который в апреле ввел санкции в отношении En+. Смена руководства компании — один из этапов «плана Баркера», предложенного председателем совета директоров En+.

    Грегори Баркер, председатель совета директоров En+ Group: «Максим Соков внес огромный вклад в развитие En+ Group, и, в частности, в наше успешное IPO. Новые назначения в совет директоров En+ — ключевая часть „плана Баркера“. Процесс подбора директоров идет успешно».

    Сам Соков это решение поддержал. Напомним, Соков был одним из топ-менджеров металлургической компании «Русал», которую также контролирует группа. Руководство «Русала» во главе с генеральным директором Александрой Бурико подало в отставку в конце мая.

    Максим Соков: «En+ столкнулась с беспрецедентными и непредвиденными вызовами, и я решил уйти из компании в интересах ее будущего процветания и реализации плана лорда Баркера, который я полностью поддерживаю».

    смотретьBloomberg: Минфин США назвал условие снятия санкций с компании Дерипаски
    Bloomberg: Минфин США назвал условие снятия санкций с компании Дерипаски
    Напомним, сам Олег Дерипаска также покинул совет директоров En+ и сократил свою долю в группе компаний — это было одно из требований Минфина США для снятия санкций.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru