Президент группы En+ покинул свой пост

Президент группы компаний En+ Максим Соков ушел со своего поста и покинул совет директоров группы. Решение связано с санкциями США.
Группа компаний En+ объявила в понедельник, что ее президент Максим Соков покинул свой пост, а также вышел из состава совета директоров. Об этом сообщает «Интерфакс».
Уточняется, что официально Соков освободил должность президента группы 1 июня. Соков — один из ключевых членов команды бизнесмена Олега Дерипаски, и его уход связан с требованиями Минфина США, который в апреле ввел санкции в отношении En+. Смена руководства компании — один из этапов «плана Баркера», предложенного председателем совета директоров En+.
Грегори Баркер, председатель совета директоров En+ Group: «Максим Соков внес огромный вклад в развитие En+ Group, и, в частности, в наше успешное IPO. Новые назначения в совет директоров En+ — ключевая часть „плана Баркера“. Процесс подбора директоров идет успешно».
Сам Соков это решение поддержал. Напомним, Соков был одним из топ-менджеров металлургической компании «Русал», которую также контролирует группа. Руководство «Русала» во главе с генеральным директором Александрой Бурико подало в отставку в конце мая.
Максим Соков: «En+ столкнулась с беспрецедентными и непредвиденными вызовами, и я решил уйти из компании в интересах ее будущего процветания и реализации плана лорда Баркера, который я полностью поддерживаю».
Напомним, сам Олег Дерипаска также покинул совет директоров En+ и сократил свою долю в группе компаний — это было одно из требований Минфина США для снятия санкций.
Уточняется, что официально Соков освободил должность президента группы 1 июня. Соков — один из ключевых членов команды бизнесмена Олега Дерипаски, и его уход связан с требованиями Минфина США, который в апреле ввел санкции в отношении En+. Смена руководства компании — один из этапов «плана Баркера», предложенного председателем совета директоров En+.
Грегори Баркер, председатель совета директоров En+ Group: «Максим Соков внес огромный вклад в развитие En+ Group, и, в частности, в наше успешное IPO. Новые назначения в совет директоров En+ — ключевая часть „плана Баркера“. Процесс подбора директоров идет успешно».
Сам Соков это решение поддержал. Напомним, Соков был одним из топ-менджеров металлургической компании «Русал», которую также контролирует группа. Руководство «Русала» во главе с генеральным директором Александрой Бурико подало в отставку в конце мая.
Максим Соков: «En+ столкнулась с беспрецедентными и непредвиденными вызовами, и я решил уйти из компании в интересах ее будущего процветания и реализации плана лорда Баркера, который я полностью поддерживаю».
Напомним, сам Олег Дерипаска также покинул совет директоров En+ и сократил свою долю в группе компаний — это было одно из требований Минфина США для снятия санкций.
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