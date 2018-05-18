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    Дерипаска покинул совет директоров En+

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков
    Дерипаска покинул совет директоров En+

    Дерипаска покинул совет директоров En+

    Дерипаска покинул совет директоров En+
  • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков

    • Совет директоров En+ Group принял отставку Олега Дерипаски из совета директоров. Об этом говорится в сообщении компании.

    Отмечается, что также Дерипаска обязался не выставлять свою кандидатуру в совет директоров «Русала» на предстоящем собрании акционеров.

    Напомним, в начале апреля Дерипаска и восемь его предприятий, включая «РусАл» и En+ Group, были включены в санкционный список США. Из-за этого у бизнесмена возникли проблемы со сбытом алюминия не только в Соединённых Штатах, но и на других рынках, так как многие покупатели боялись попасть под вторичные санкции.

    смотретьСША обещают снять санкции с «Русала» после ухода Дерипаски из компании
    США обещают снять санкции с «Русала» после ухода Дерипаски из компании
    Позднее Минфин США не исключил снятия санкций с компаний Дерипаски, если он продаст часть активов и откажется от контроля над предприятиями.

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