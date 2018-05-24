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    Руководство «Русала» подало в отставку

    2 комментария
    • Фото: ruspekh.ru
    Руководство «Русала» подало в отставку

    Руководство «Русала» подало в отставку

    Руководство «Русала» подало в отставку
  • Фото: ruspekh.ru

    • Топ-менеджмент компании «Русал», оказавшейся под санкциями США, подал в отставку.

    Руководство металлургической компании «Русал», включая генерального директора Александру Бурико, подало в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании, распространенное в четверг на Гонконгской фондовой бирже.

    Согласно заявлению, отставка Бурико вступила в силу 23 июня. 28 июня совет директоров «Русала» покинут Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина. Исполняющим обязанности гендиректора компании назначен Евгений Никитин.

    В заявлении компании также говорится, что санкции США могут ударить по производству и продаже металла.

    Из заявления «Русала»: «До тех пор, пока не будут сняты санкции, или Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США не выдаст соответствующую новую лицензию, международные финансовые институты, вероятно, будут приостанавливать операции с группой после 23 октября 2018 года. Это окажет значительное воздействие на производство металла и продажи».

    Напомним, в начале апреля восемь предприятий, принадлежавших российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, включая «Русал», были включены в санкционный список США. Из-за этого у компании возникли проблемы со сбытом алюминия не только в Соединенных Штатах, но и на других рынках, так как многие покупатели боялись попасть под вторичные санкции. Это также грозило сокращением штата работников заводов.

    Позднее Минфин США объявил, что готов снять санкции с компаний Дерипаски, если он продаст часть активов и откажется от контроля над предприятиями. В конце апреля Дерипаска объявил о сокращении своей доли в группе En+, а в мае покинул совет директоров группы компаний.

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