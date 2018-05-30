    Bloomberg: Минфин США назвал условие снятия санкций с компании Дерипаски

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    Bloomberg: Минфин США назвал условие снятия санкций с компании Дерипаски

    Bloomberg: Минфин США назвал условие снятия санкций с компании Дерипаски

    Министерство финансов США может снять санкции с En+ Group, если ее владелец бизнесмен Олег Дерипаска снизит свою долю до 40% и менее.

    По информации агентства Bloomberg, Минфин США не уточняет, какую именно долю в En+ может позволить оставить Дерипаске, однако известно, что «она должна быть ощутимо ниже 50%». Сейчас этот показатель составляет 66%.



    Дерипаска и подконтрольные ему компании были включены в американский санкционный список 6 апреля. Через En+ Group бизнесмен контролирует 48,13% акций «Русала».

    Дерипаска уже объявил о выходе из совета директоров En+. Как ожидается, в конце июня En+ представит Минфину США совет новых независимых директоров и подаст просьбу об исключении из санкционного списка.

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