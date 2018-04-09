Новые санкции США грозят «Русалу» техническим дефолтом

Внимание всего делового мира сейчас приковано к алюминиевой компании «Русал» Олега Дерипаски. Ее акции на бирже рухнули, потеряв почти половину своей стоимости.
Новые санкции США могут обернуться для «Русала» техническим дефолтом. Так быстро крупнейший в мире производитель алюминия не дешевел никогда. На Гонконгской бирже он сейчас теряет почти 47%. Произошло это после того, как компания опубликовала сообщения, в котором оповестила инвесторов, что введенные Соединенными Штатами санкции могут привести к техническим дефолтам, то есть неисполнению своих финансовых обязательств.
В пятницу американский Минфин ввел санкции против 24 россиян и связанных с ними компаний. В этот список вошли «Русал» и его владелец Олег Дерипаска. Согласно условиям, теперь гражданам США запрещено с ними сотрудничать.
В пятницу американский Минфин ввел санкции против 24 россиян и связанных с ними компаний. В этот список вошли «Русал» и его владелец Олег Дерипаска. Согласно условиям, теперь гражданам США запрещено с ними сотрудничать.
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