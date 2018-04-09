Братаны <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Братаны 16+
    •  
    Новые санкции США грозят «Русалу» техническим дефолтом. Госдепартамент США, компании, миллионеры и миллиардеры, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовые санкции США грозят «Русалу» техническим дефолтом

    Новые санкции США грозят «Русалу» техническим дефолтом

    комментировать

    Новые санкции США грозят «Русалу» техническим дефолтом

    Новые санкции США грозят «Русалу» техническим дефолтом

      Внимание всего делового мира сейчас приковано к алюминиевой компании «Русал» Олега Дерипаски. Ее акции на бирже рухнули, потеряв почти половину своей стоимости.

      Новые санкции США могут обернуться для «Русала» техническим дефолтом. Так быстро крупнейший в мире производитель алюминия не дешевел никогда. На Гонконгской бирже он сейчас теряет почти 47%. Произошло это после того, как компания опубликовала сообщения, в котором оповестила инвесторов, что введенные Соединенными Штатами санкции могут привести к техническим дефолтам, то есть неисполнению своих финансовых обязательств.

      В пятницу американский Минфин ввел санкции против 24 россиян и связанных с ними компаний. В этот список вошли «Русал» и его владелец Олег Дерипаска. Согласно условиям, теперь гражданам США запрещено с ними сотрудничать.

      Новости по теме

      Санкции против РФ и ответные меры

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru