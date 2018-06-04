    «Нам нужна Россия»: в бундестаге призвали вернуть Россию в G8

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    • Фото: Reuters © 2018, Stefanie Loos
    «Нам нужна Россия»: в бундестаге призвали вернуть Россию в G8

    «Нам нужна Россия»: в бундестаге призвали вернуть Россию в G8

    «Нам нужна Россия»: в бундестаге призвали вернуть Россию в G8
  • Фото: Reuters © 2018, Stefanie Loos

    • Одна из лидеров немецкой партии «Левые», высказалась за возвращение России в формат «большой восьмерки» для противодействия политике США.

    В интервью радиостанции Deutschlandfunk депутат бундестага от немецкой партии «Левые» Сара Вагенкнехт призвала вернуть Россию в состав G8 для нейтрализации давления США.

    Сара Вагенкнехт, депутат бундестага: «Мы исключили Россию из G8. Сейчас проблема состоит в том, что США там проводят такую свою политику, которую остальные шесть стран не хотят. Возможно, следствием возвращения России в G8 стало бы наличие противодействующей силы для проведения контрполитики… Нам нужна Россия, чтобы решать проблемы».

    Ранее представители стран G7 высказались против решения США о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады и Евросоюза.

    Форум экономических развитых держав с 1998 года представлял собой «восьмерку». Но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба решили не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе, напоминает РИА.

    Накануне вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе призвал Евросоюз переосмыслить отношения с Россией и «прекратить действие злосчастных санкций», особенно после того, как США ввели пошлины на европейскую сталь и алюминий.

    смотретьЕС, Канада и Мексика готовы ответить США ударом по всему американскому экспорту
    ЕС, Канада и Мексика готовы ответить США ударом по всему американскому экспорту
    С 1 июня США ввели импортные пошлины (25% для стали и 10% для алюминия) для Евросоюза, Канады и Мексики, что в этих странах расценивают как недружественный шаг со стороны администрации США.

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