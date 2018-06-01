Врио губернаторов Алтайского края, Тюменской и Амурской областей представили подчиненным

Сразу в трех российских регионах сегодня представили новых глав исполнительной власти.
В Алтайском крае на встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Виктором Томенко пригласили представителей различных ведомств и общественных организаций, депутатов Госдумы и местного законодательного собрания. Присутствовал и полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Уже сегодня новый глава края представит план работы на ближайшее время.
Тюменскую область возглавил Александр Моор. С подчиненными его познакомил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских. Он напомнил, что Моор до недавнего времени руководил администрацией областного центра и хорошо знаком с жизнью региона.
Церемония представления нового руководителя прошла и в Амурской области. Временно исполняющим обязанности губернатора там стал Василий Орлов. Его представил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он заявил, что Орлов хорошо знает регион, поскольку ранее работал министром экономического развития Амурской области.
Тюменскую область возглавил Александр Моор. С подчиненными его познакомил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских. Он напомнил, что Моор до недавнего времени руководил администрацией областного центра и хорошо знаком с жизнью региона.
Церемония представления нового руководителя прошла и в Амурской области. Временно исполняющим обязанности губернатора там стал Василий Орлов. Его представил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он заявил, что Орлов хорошо знает регион, поскольку ранее работал министром экономического развития Амурской области.
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