    Врио губернаторов Алтайского края, Тюменской и Амурской областей представили подчиненным. Алтайский край, Амурская область, губернаторы, назначения и отставки, Тюменская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВрио губернаторов Алтайского края, Тюменской и Амурской областей представили подчиненным

    Врио губернаторов Алтайского края, Тюменской и Амурской областей представили подчиненным

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    Врио губернаторов Алтайского края, Тюменской и Амурской областей представили подчиненным

    Врио губернаторов Алтайского края, Тюменской и Амурской областей представили подчиненным

    Врио губернаторов Алтайского края, Тюменской и Амурской областей представили подчиненным

      Сразу в трех российских регионах сегодня представили новых глав исполнительной власти.

      В Алтайском крае на встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Виктором Томенко пригласили представителей различных ведомств и общественных организаций, депутатов Госдумы и местного законодательного собрания. Присутствовал и полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Уже сегодня новый глава края представит план работы на ближайшее время.

      Тюменскую область возглавил Александр Моор. С подчиненными его познакомил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских. Он напомнил, что Моор до недавнего времени руководил администрацией областного центра и хорошо знаком с жизнью региона.

      Церемония представления нового руководителя прошла и в Амурской области. Временно исполняющим обязанности губернатора там стал Василий Орлов. Его представил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он заявил, что Орлов хорошо знает регион, поскольку ранее работал министром экономического развития Амурской области.

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