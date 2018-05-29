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    Врио губернатора Тюменской области стал Александр Моор

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    • Фото: tyumen-city.ru
    Врио губернатора Тюменской области стал Александр Моор

    Врио губернатора Тюменской области стал Александр Моор

    Врио губернатора Тюменской области стал Александр Моор
  • Фото: tyumen-city.ru

    • Владимир Путин назначил на пост временного губернатора Тюменской области Александра Моора, до этого занимавшего пост мэра Тюмени.

    Прежний глава Тюменской области Виктор Якушев в середине мая ушел в правительство — он стал министром строительства и ЖКХ.

    Александру Моору 44 года. Он выпускник Тюменского государственного университета и Высшей школы госпуправления. Зимой 11-го года Моора избрали главой администрации Тюмени. По итогам 2016 года он возглавил рейтинг лучших мэров России. Входил в резерв управленческих кадров под патронажем президента России. В мае этого года Александр Моор получил от Владимира Путина медаль Ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени.

    смотретьИсточник: отставка главы Магаданской области не станет единственной
    Источник: отставка главы Магаданской области не станет единственной
    Отметим, что новые назначения в губернаторском корпусе начались накануне, когда со своих постов ушли глава Якутии Егор Борисов и магаданский губернатор Владимир Печёный. Временными главами этих регионов стали Айсен Николаев и Сергей Носов.

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