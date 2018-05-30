Врио губернатора Алтайского края стал Виктор Томенко

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым принял отставку губернатора Алтайского края Александра Карлина по его желанию.
Этим же указом Виктор Томенко назначен временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края. Документ опубликован на сайте Кремля.
Пресс-служба Кремля: «Владимир Путин провел рабочую встречу с Виктором Томенко, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края».
Александр Карлин руководил регионом почти 13 лет. Он был предложен президентом РФ на должность главы администрации Алтайского края в 2005 году. Это произошло после гибели в автомобильной аварии губернатора Михаила Евдокимова.
Пресс-служба Кремля: «Владимир Путин провел рабочую встречу с Виктором Томенко, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края».
Александр Карлин руководил регионом почти 13 лет. Он был предложен президентом РФ на должность главы администрации Алтайского края в 2005 году. Это произошло после гибели в автомобильной аварии губернатора Михаила Евдокимова.
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