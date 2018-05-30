    Врио губернатора Амурской области назначен Василий Орлов

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    Врио губернатора Амурской области назначен Василий Орлов

    Врио губернатора Амурской области назначен Василий Орлов

    Президент РФ Владимир Путин назначил Василия Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области.

    Как сообщила пресс-служба Кремля, такое решение было принято в связи с досрочным прекращением полномочий Александра Козлова.

    Из указа президента: «Постановляю назначить Орлова Василия Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Амурской области».

    Ранее в мае Козлов был назначен министром по делам Дальнего Востока.

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