Врио губернатора Амурской области назначен Василий Орлов

Президент РФ Владимир Путин назначил Василия Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области.
Как сообщила пресс-служба Кремля, такое решение было принято в связи с досрочным прекращением полномочий Александра Козлова.
Из указа президента: «Постановляю назначить Орлова Василия Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Амурской области».
Ранее в мае Козлов был назначен министром по делам Дальнего Востока.
Из указа президента: «Постановляю назначить Орлова Василия Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Амурской области».
Ранее в мае Козлов был назначен министром по делам Дальнего Востока.
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