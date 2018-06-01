    Брифинг представителя МИД РФ Артёма Кожина

    Источник: осужденный экс-министр Улюкаев погасил штраф в 130 млн рублей

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    Источник: осужденный экс-министр Улюкаев погасил штраф в 130 млн рублей

    Источник: осужденный <nobr>экс-министр</nobr> Улюкаев погасил штраф в 130 млн рублей

    Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, которого суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима и обязал выплатить 130 млн рублей, погасил штраф.

    О том, что Улюкаев выплатил назначенный ему судом штраф в 130 миллионов рублей, сообщил осведомленный источник «Интерфакса».

    Источник: «Штраф он погасил».

    По его словам, в связи с этим адвокаты осужденного министра обратились в Замоскворецкий суд столицы с ходатайством снять арест с имущества экс-министра. Между тем пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль заявила, что данное ходатайство пока не поступало.

    Также сообщается, что экс-министр Алексей Улюкаев обжаловал приговор в президиум Мосгорсуда, передает ТАСС.

    Представитель Мосгорсуда: «Зарегистрирована 31 мая кассационная жалоба от адвокатов Улюкаева на решение Мосгорсуда».

    Накануне Улюкаев был этапирован в колонию, где будет отбывать срок. Предположительно, он был доставлен в учреждение, которое находится недалеко от Москвы.

    смотретьЗащита Улюкаева обжалует приговор в Верховном суде
    Защита Улюкаева обжалует приговор в Верховном суде
    Бывший министр был осужден за взятку в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Сам он свою вину так и не признал.

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