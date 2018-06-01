Источник: осужденный экс-министр Улюкаев погасил штраф в 130 млн рублей

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, которого суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима и обязал выплатить 130 млн рублей, погасил штраф.
О том, что Улюкаев выплатил назначенный ему судом штраф в 130 миллионов рублей, сообщил осведомленный источник «Интерфакса».
Источник: «Штраф он погасил».
По его словам, в связи с этим адвокаты осужденного министра обратились в Замоскворецкий суд столицы с ходатайством снять арест с имущества экс-министра. Между тем пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль заявила, что данное ходатайство пока не поступало.
Также сообщается, что экс-министр Алексей Улюкаев обжаловал приговор в президиум Мосгорсуда, передает ТАСС.
Представитель Мосгорсуда: «Зарегистрирована 31 мая кассационная жалоба от адвокатов Улюкаева на решение Мосгорсуда».
Накануне Улюкаев был этапирован в колонию, где будет отбывать срок. Предположительно, он был доставлен в учреждение, которое находится недалеко от Москвы.
Бывший министр был осужден за взятку в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Сам он свою вину так и не признал.
Источник: «Штраф он погасил».
По его словам, в связи с этим адвокаты осужденного министра обратились в Замоскворецкий суд столицы с ходатайством снять арест с имущества экс-министра. Между тем пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль заявила, что данное ходатайство пока не поступало.
Также сообщается, что экс-министр Алексей Улюкаев обжаловал приговор в президиум Мосгорсуда, передает ТАСС.
Представитель Мосгорсуда: «Зарегистрирована 31 мая кассационная жалоба от адвокатов Улюкаева на решение Мосгорсуда».
Накануне Улюкаев был этапирован в колонию, где будет отбывать срок. Предположительно, он был доставлен в учреждение, которое находится недалеко от Москвы.
Бывший министр был осужден за взятку в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Сам он свою вину так и не признал.
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