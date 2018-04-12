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12 апреля, 15:00
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    Сечин пришел в суд по делу Улюкаева

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    Сечин пришел в суд по делу Улюкаева

    Сечин пришел в суд по делу Улюкаева

    Сечин пришел в суд по делу Улюкаева
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

    • Глава «Роснефти» Игорь Сечин в четверг впервые явился в суд на процесс по делу бывшего министра Алексея Улюкаева.

    На допросе Сечина настоял прокурор, он же попросил провести его в закрытом режиме.

    Прокурор: «Проведение закрытого заседания допустимо ради сохранения коммерческой тайны компании „Роснефть“, речь пойдет о покупке пакета акций нефтяной компании „Башнефть“».

    В свою очередь бывший министр настаивал на открытом допросе главного свидетеля. В итоге суд поддержал доводы прокуратуры, сообщает РИА Новости.

    Мосгорсуд в четверг рассматривает жалобу на приговор Улюкаеву.

    смотретьПриговор Улюкаеву: что позволило экс-министру избежать максимального наказания
    Приговор Улюкаеву: что позволило экс-министру избежать максимального наказания
    В декабре прошлого года суд приговорил Алексея Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 млн долларов от Сечина. Также экс-главе Минэкономразвития назначили штраф в 130 млн рублей. Кроме того, ему запретили занимать должности на государственной службе в течение 8 лет после отбытия наказания.

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