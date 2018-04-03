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7 апреля, 13:15
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    Улюкаев пожаловался на отказ в свидании

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    Улюкаев пожаловался на отказ в свидании

    Улюкаев пожаловался на отказ в свидании

    Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев встретился с правозащитниками.

    На встрече с представителями Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы экс-министр высказал только одну жалобу. Улюкаев возмущен тем, что Мосгорсуд отказал ему в свидании с женой, так как засчитал ему свидание с двумя лицами в прошлом месяце за два свидания. Экс-глава МЭР заявил, что встречался с двумя людьми в рамках одного свидания, а не двух.

    Как сообщил член ОНК Александр Ионов, других жалоб Улюкаев не высказывал, передает ТАСС.

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    Напомним, в декабре прошлого года суд приговорил Алексея Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Также экс-главе Минэкономразвития назначили штраф в 130 млн рублей. Кроме того, ему запретили занимать должности на государственной службе в течение 8 лет после отбытия наказания.

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