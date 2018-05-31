ОНК: экс-министр Улюкаев будет отбывать срок в подмосковной колонии

Бывший министр экономического развития прибыл в колонию, где будет отбывать назначенное ему судом наказание.
Об этом сообщила председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва. По ее словам, Алексей Улюкаев доставлен, по-видимому, в одну из колоний Подмосковья, передает РИА Новости.
Ева Меркачёва: «В настоящий момент Улюкаев уже находится в месте, где он будет отбывать наказание. Его этапировали поздно вечером в среду, и уже через несколько часов он находился в распределительном центре при колонии. Поэтому можно с уверенностью сказать, что отбывать наказание он будет недалеко от Москвы».
Правозащитница заверила, что бывший министр чувствует себя хорошо и никаких жалоб на процесс этапирования у него нет.
Напомним, Алексей Улюкаев был осужден на восемь лет колонии строгого режима за взятку в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Также суд назначил ему штраф в размере 130 млн рублей.
Адвокаты экс-министра пытались обжаловать приговор в Мосгорсуде. Но срок и штраф остались без изменений. Тем не менее защита Улюкаева намерена обратиться в Верховный суд для пересмотра приговора.
Ева Меркачёва: «В настоящий момент Улюкаев уже находится в месте, где он будет отбывать наказание. Его этапировали поздно вечером в среду, и уже через несколько часов он находился в распределительном центре при колонии. Поэтому можно с уверенностью сказать, что отбывать наказание он будет недалеко от Москвы».
Правозащитница заверила, что бывший министр чувствует себя хорошо и никаких жалоб на процесс этапирования у него нет.
Напомним, Алексей Улюкаев был осужден на восемь лет колонии строгого режима за взятку в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Также суд назначил ему штраф в размере 130 млн рублей.
Адвокаты экс-министра пытались обжаловать приговор в Мосгорсуде. Но срок и штраф остались без изменений. Тем не менее защита Улюкаева намерена обратиться в Верховный суд для пересмотра приговора.
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