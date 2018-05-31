    Брифинг представителя МИД РФ Артёма Кожина

    ОНК: экс-министр Улюкаев будет отбывать срок в подмосковной колонии

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко
    ОНК: <nobr>экс-министр</nobr> Улюкаев будет отбывать срок в подмосковной колонии

    ОНК: экс-министр Улюкаев будет отбывать срок в подмосковной колонии

    ОНК: <nobr>экс-министр</nobr> Улюкаев будет отбывать срок в подмосковной колонии
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко

    • Бывший министр экономического развития прибыл в колонию, где будет отбывать назначенное ему судом наказание.

    Об этом сообщила председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва. По ее словам, Алексей Улюкаев доставлен, по-видимому, в одну из колоний Подмосковья, передает РИА Новости.

    Ева Меркачёва: «В настоящий момент Улюкаев уже находится в месте, где он будет отбывать наказание. Его этапировали поздно вечером в среду, и уже через несколько часов он находился в распределительном центре при колонии. Поэтому можно с уверенностью сказать, что отбывать наказание он будет недалеко от Москвы».

    Правозащитница заверила, что бывший министр чувствует себя хорошо и никаких жалоб на процесс этапирования у него нет.

    Напомним, Алексей Улюкаев был осужден на восемь лет колонии строгого режима за взятку в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Также суд назначил ему штраф в размере 130 млн рублей.

    смотретьЗащита Улюкаева обжалует приговор в Верховном суде
    Защита Улюкаева обжалует приговор в Верховном суде
    Адвокаты экс-министра пытались обжаловать приговор в Мосгорсуде. Но срок и штраф остались без изменений. Тем не менее защита Улюкаева намерена обратиться в Верховный суд для пересмотра приговора.

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