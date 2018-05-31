ФСИН подтвердила отправку Улюкаева в колонию

Ранее появилась информация, что бывший министр экономического развития, осужденный за взятку, был отправлен из СИЗО в колонию. Федеральная служба исполнения наказаний подтвердила эти сообщения.
Не позднее чем через 10 дней после прибытия Улюкаева администрация колонии должна направить одному из его родственников уведомление. Выбрать, кому именно оно будет отправлено, сможет сам экс-министр. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСИН.
Номер колонии, куда этапирован бывший глава Минэкономразвития, не сообщается. Ранее звучало предположение, что Улюкаев может отправиться в иркутскую ИК №3.
Напомним, Улюкаев был осужден на восемь лет колонии строгого режима за взятку от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Кроме того, ему был назначен штраф в 130 млн рублей. Адвокаты бывшего министра подали апелляцию на приговор, однако Мосгорсуд оставил в силе срок и штраф, но отменил для Улюкаева запрет после освобождения работать на госслужбе. Тем не менее защита экс-министра намерена подать новую апелляционную жалобу — уже в Верховный суд. Сам Улюкаев свою вину во вменяемом преступлении не признал.
Номер колонии, куда этапирован бывший глава Минэкономразвития, не сообщается. Ранее звучало предположение, что Улюкаев может отправиться в иркутскую ИК №3.
Напомним, Улюкаев был осужден на восемь лет колонии строгого режима за взятку от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Кроме того, ему был назначен штраф в 130 млн рублей. Адвокаты бывшего министра подали апелляцию на приговор, однако Мосгорсуд оставил в силе срок и штраф, но отменил для Улюкаева запрет после освобождения работать на госслужбе. Тем не менее защита экс-министра намерена подать новую апелляционную жалобу — уже в Верховный суд. Сам Улюкаев свою вину во вменяемом преступлении не признал.
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