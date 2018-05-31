    Экс-министр Улюкаев этапирован в колонию

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко
    <nobr>Экс-министр</nobr> Улюкаев этапирован в колонию

    Экс-министр Улюкаев этапирован в колонию

    <nobr>Экс-министр</nobr> Улюкаев этапирован в колонию
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко

    • Бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет, отправили в колонию.

    О том, что экс-министр был переведен из СИЗО в колонию, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

    Источник: «Улюкаев этапирован в колонию».

    Он не уточнил название колонии, в которую был этапирован бывший глава Минэкономразвития, поскольку эта информация сообщается только родственникам осужденного.

    смотретьМосгорсуд оставил в силе приговор Улюкаеву
    Мосгорсуд оставил в силе приговор Улюкаеву
    Мосгорсуд 12 апреля рассмотрел апелляцию на приговор Улюкаеву. Но жалоба была отклонена, бывшему министру утвердили приговор — 8 лет колонии строгого режима и штраф в размере 130 млн рублей. Адвокаты экс-министра тем не менее заявляли, что намерены продолжить борьбу и обжаловать приговор в Верховном суде.

    Напомним, Улюкаева признали виновным в получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. По версии следствия, эти деньги Улюкаев просил за положительное заключение на покупку акций «Башнефти» компанией «Роснефть». Сам экс-министр в суде так и не признал вину.

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