Экс-министр Улюкаев этапирован в колонию

Бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет, отправили в колонию.
О том, что экс-министр был переведен из СИЗО в колонию, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Источник: «Улюкаев этапирован в колонию».
Он не уточнил название колонии, в которую был этапирован бывший глава Минэкономразвития, поскольку эта информация сообщается только родственникам осужденного.
Мосгорсуд 12 апреля рассмотрел апелляцию на приговор Улюкаеву. Но жалоба была отклонена, бывшему министру утвердили приговор — 8 лет колонии строгого режима и штраф в размере 130 млн рублей. Адвокаты экс-министра тем не менее заявляли, что намерены продолжить борьбу и обжаловать приговор в Верховном суде.
Напомним, Улюкаева признали виновным в получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. По версии следствия, эти деньги Улюкаев просил за положительное заключение на покупку акций «Башнефти» компанией «Роснефть». Сам экс-министр в суде так и не признал вину.
Источник: «Улюкаев этапирован в колонию».
Он не уточнил название колонии, в которую был этапирован бывший глава Минэкономразвития, поскольку эта информация сообщается только родственникам осужденного.
Мосгорсуд 12 апреля рассмотрел апелляцию на приговор Улюкаеву. Но жалоба была отклонена, бывшему министру утвердили приговор — 8 лет колонии строгого режима и штраф в размере 130 млн рублей. Адвокаты экс-министра тем не менее заявляли, что намерены продолжить борьбу и обжаловать приговор в Верховном суде.
Напомним, Улюкаева признали виновным в получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. По версии следствия, эти деньги Улюкаев просил за положительное заключение на покупку акций «Башнефти» компанией «Роснефть». Сам экс-министр в суде так и не признал вину.
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