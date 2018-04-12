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    Мосгорсуд оставил в силе приговор Улюкаеву

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко
    Мосгорсуд оставил в силе приговор Улюкаеву

    Мосгорсуд оставил в силе приговор Улюкаеву

    Мосгорсуд оставил в силе приговор Улюкаеву
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко

    • Мосгорсуд отклонил жалобу защиты бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева на приговор по делу о взятке.

    Таким образом, Мосгорсуд подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для Улюкаева, однако было исключено наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения, сообщает РИА Новости.

    Ранее на заседание приезжал глава «Роснефти» Игорь Сечин, который дал показания в закрытом режиме. После суда Сечин заявил ТАСС, что считает вину Улюкаева доказанной, а приехать на заседание суда и дать показания было для него делом чести.

    смотретьПриговор Улюкаеву: что позволило экс-министру избежать максимального наказания
    Приговор Улюкаеву: что позволило экс-министру избежать максимального наказания
    В декабре прошлого года Алексей Улюкаев получил 8 лет колонии строгого режима за получение взятки в 2 млн долларов от Сечина. Также экс-главе Минэкономразвития назначили штраф в 130 млн рублей.

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