Мосгорсуд оставил в силе приговор Улюкаеву

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева на приговор по делу о взятке.
Таким образом, Мосгорсуд подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для Улюкаева, однако было исключено наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения, сообщает РИА Новости.
Ранее на заседание приезжал глава «Роснефти» Игорь Сечин, который дал показания в закрытом режиме. После суда Сечин заявил ТАСС, что считает вину Улюкаева доказанной, а приехать на заседание суда и дать показания было для него делом чести.
В декабре прошлого года Алексей Улюкаев получил 8 лет колонии строгого режима за получение взятки в 2 млн долларов от Сечина. Также экс-главе Минэкономразвития назначили штраф в 130 млн рублей.
Ранее на заседание приезжал глава «Роснефти» Игорь Сечин, который дал показания в закрытом режиме. После суда Сечин заявил ТАСС, что считает вину Улюкаева доказанной, а приехать на заседание суда и дать показания было для него делом чести.
В декабре прошлого года Алексей Улюкаев получил 8 лет колонии строгого режима за получение взятки в 2 млн долларов от Сечина. Также экс-главе Минэкономразвития назначили штраф в 130 млн рублей.
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