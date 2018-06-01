Зима летом: в нескольких городах России 1 июня выпал снег

В Екатеринбурге, Салехарде и Набережных Челнах в первый день лета пошел снег.
Уральцы жалуются в социальных сетях на похолодание и публикуют фотографии июньских осадков. Снег припорошил улицы и проспекты также и в Набережных Челнах.
Похожие фотографии выложили и жители Башкирии. Снег выпал в Октябрьском. Горожане также отметили, что подобное погодное явление можно увидеть в Дюртюлях и в Стерлитамаке.
А жители Ямало-Ненецкого автономного округа пишут, что готовы лепить снеговики. В первый день лета в Салехарде — снег, сильный ветер, гололед. В некоторых районах высота снежного покрова достигает от двух до пяти сантиметров. Местная администрация сетует на хлопоты, которые разыгравшаяся метель доставила коммунальщикам утром в пятницу. Власти города также отмечают, что дорожные службы вынуждены переоборудовать технику с летнего режима на зимний, сообщает РИА Новости.
Согласно информации агентства «Интерфакс», непогода в пятницу внесла коррективы в работу аэропорта Салехарда. Из-за неблагополучных метеоусловий объявлены задержки на нескольких рейсах.
На этой неделе 19 российских регионов попали под удар стихии. Ураганный ветер переворачивал машины, срывал с домов кровлю. Досталось и столице — только в Москве ветер повалил более 100 деревьев. Пострадали почти 60 человек.
Как считают климатологи, европейская Россия с ее мягким климатом оказалась заложницей глобального изменения климата. Тропические ливни, соседствующие с северными заморозками и техасскими торнадо, могут стать привычными явлениями на годы вперед. Аномалии будут происходить все чаще, предупредил директор Гидрометцента Роман Вильфанд.
Похожие фотографии выложили и жители Башкирии. Снег выпал в Октябрьском. Горожане также отметили, что подобное погодное явление можно увидеть в Дюртюлях и в Стерлитамаке.
А жители Ямало-Ненецкого автономного округа пишут, что готовы лепить снеговики. В первый день лета в Салехарде — снег, сильный ветер, гололед. В некоторых районах высота снежного покрова достигает от двух до пяти сантиметров. Местная администрация сетует на хлопоты, которые разыгравшаяся метель доставила коммунальщикам утром в пятницу. Власти города также отмечают, что дорожные службы вынуждены переоборудовать технику с летнего режима на зимний, сообщает РИА Новости.
Согласно информации агентства «Интерфакс», непогода в пятницу внесла коррективы в работу аэропорта Салехарда. Из-за неблагополучных метеоусловий объявлены задержки на нескольких рейсах.
На этой неделе 19 российских регионов попали под удар стихии. Ураганный ветер переворачивал машины, срывал с домов кровлю. Досталось и столице — только в Москве ветер повалил более 100 деревьев. Пострадали почти 60 человек.
Как считают климатологи, европейская Россия с ее мягким климатом оказалась заложницей глобального изменения климата. Тропические ливни, соседствующие с северными заморозками и техасскими торнадо, могут стать привычными явлениями на годы вперед. Аномалии будут происходить все чаще, предупредил директор Гидрометцента Роман Вильфанд.
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