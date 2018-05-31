Почти 60 человек пострадали в Москве и других городах РФ из-за урагана

Почти 60 человек пострадали
из-за ураганного ветра в Москве и ряде регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, один погиб.
Новые данные были озвучены источником ТАСС в экстренных службах. Согласно обновленной информации, среди пострадавших — восемь детей.
Источник: «Погиб один человек, еще 57 пострадали, в их числе восемь детей. 24 пострадавших, включая семерых детей, госпитализированы».
Под ударом стихии, напомним, 30 мая попали 19 регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, в том числе Москва. В столице пострадали шесть человек, в том числе двое детей. В разных районах города были повалены около 110 деревьев. Повреждены кровли девяти домов.
В столичном метеобюро сообщили, что погода в мегаполисе не улучшится до вечера четверга. В связи с этим действие штормового предупреждения продлено до 21:00. В Москве сохранится сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, передает «Интерфакс» со ссылкой на синоптиков.
Ранее сообщалось, что в среду в Нижнем Новгороде скорость ветра достигала 28 метров в секунду. Была повреждена кровля нескольких башен местного кремля. Из-за непогоды без электричества в Нижегородской области остались около 170 тысяч человек.
В Татарстане оказались обесточены 70 населенных пунктов. Сильный ветер выкорчевывал деревья и срывал крыши домов. На востоке республики на женщину упал фрагмент кровли. Она получила серьезные травмы и скончалась в больнице.
Источник: «Погиб один человек, еще 57 пострадали, в их числе восемь детей. 24 пострадавших, включая семерых детей, госпитализированы».
Под ударом стихии, напомним, 30 мая попали 19 регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, в том числе Москва. В столице пострадали шесть человек, в том числе двое детей. В разных районах города были повалены около 110 деревьев. Повреждены кровли девяти домов.
В столичном метеобюро сообщили, что погода в мегаполисе не улучшится до вечера четверга. В связи с этим действие штормового предупреждения продлено до 21:00. В Москве сохранится сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, передает «Интерфакс» со ссылкой на синоптиков.
В Москве из-за сильного ветра временно закрыли парк Горького. В разных районах города упали десятки деревьев.Опубликовано НТВ 30 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что в среду в Нижнем Новгороде скорость ветра достигала 28 метров в секунду. Была повреждена кровля нескольких башен местного кремля. Из-за непогоды без электричества в Нижегородской области остались около 170 тысяч человек.
Около 10 тыс. жителей Нижегородской области из-за урагана остались без электричества. Ветер, который усилился до 27 м/с, срывает крыши с домов и валит грузовики pic.twitter.com/whJRu2CwwY— НТВ (@ntvru) 30 мая 2018 г.
В Татарстане оказались обесточены 70 населенных пунктов. Сильный ветер выкорчевывал деревья и срывал крыши домов. На востоке республики на женщину упал фрагмент кровли. Она получила серьезные травмы и скончалась в больнице.
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