    Почти 60 человек пострадали в Москве и других городах РФ из-за урагана

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    • Фото: @vinogradova0910 / instagram.com
    Почти 60 человек пострадали в Москве и других городах РФ <nobr>из-за</nobr> урагана

    Почти 60 человек пострадали в Москве и других городах РФ из-за урагана

    Почти 60 человек пострадали в Москве и других городах РФ <nobr>из-за</nobr> урагана
  • Фото: @vinogradova0910 / instagram.com

    • Почти 60 человек пострадали из-за ураганного ветра в Москве и ряде регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, один погиб.

    Новые данные были озвучены источником ТАСС в экстренных службах. Согласно обновленной информации, среди пострадавших — восемь детей.

    Источник: «Погиб один человек, еще 57 пострадали, в их числе восемь детей. 24 пострадавших, включая семерых детей, госпитализированы».

    Под ударом стихии, напомним, 30 мая попали 19 регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, в том числе Москва. В столице пострадали шесть человек, в том числе двое детей. В разных районах города были повалены около 110 деревьев. Повреждены кровли девяти домов.

    В столичном метеобюро сообщили, что погода в мегаполисе не улучшится до вечера четверга. В связи с этим действие штормового предупреждения продлено до 21:00. В Москве сохранится сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, передает «Интерфакс» со ссылкой на синоптиков.

    В Москве из-за сильного ветра временно закрыли парк Горького. В разных районах города упали десятки деревьев.

    Опубликовано НТВ 30 мая 2018 г.


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