В Татарстане женщину убило сорванной ураганом кровлей магазина

В Татарстане женщина погибла после падения на нее кровли магазина, сорванной ветром. Об этом сообщили в
пресс-службе министерства здравоохранения республики.
По данным ведомства, инцидент произошел в Муслюмовском районе республики. Женщину травмировало слетевшей с магазина кровлей, передает ТАСС.
От полученных ранений пострадавшая скончалась в больнице.
Ранее сообщалось, что на Центральную Россию и Приволжье обрушился мощный ураган, ветер переворачивал машины и остановки. Пострадали как минимум 11 человек, в том числе пятеро детей.
От полученных ранений пострадавшая скончалась в больнице.
Ранее сообщалось, что на Центральную Россию и Приволжье обрушился мощный ураган, ветер переворачивал машины и остановки. Пострадали как минимум 11 человек, в том числе пятеро детей.
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