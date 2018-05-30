    В Татарстане женщину убило сорванной ураганом кровлей магазина

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    • Фото: vk.com
    В Татарстане женщину убило сорванной ураганом кровлей магазина

    В Татарстане женщину убило сорванной ураганом кровлей магазина

    В Татарстане женщину убило сорванной ураганом кровлей магазина
  • Фото: vk.com

    • В Татарстане женщина погибла после падения на нее кровли магазина, сорванной ветром. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

    По данным ведомства, инцидент произошел в Муслюмовском районе республики. Женщину травмировало слетевшей с магазина кровлей, передает ТАСС.

    От полученных ранений пострадавшая скончалась в больнице.

    Ранее сообщалось, что на Центральную Россию и Приволжье обрушился мощный ураган, ветер переворачивал машины и остановки. Пострадали как минимум 11 человек, в том числе пятеро детей.

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