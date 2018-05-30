Мощный ураган в центре России переворачивал машины и остановки

Как минимум 11 человек, в том числе пятеро детей, пострадали от урагана, который обрушился на Центральную Россию и Приволжье. Таковы предварительные данные экстренных служб. Шквалистый ветер с корнем вырывал деревья и сметал все на своем пути. Более 40 тысяч человек остались без энергоснабжения.
Как сообщает корреспондент НТВ Андрей Шамин, ветер был такой силы, что переворачивал машины, остановки, а кое-где фрагменты металлического забора и вовсе превратил в «летающие гильотины».
В Нижнем Новгороде от ветра не устояла даже древняя крепость. Ураган был такой силы, что снес не только деревянную часть крыши на башнях и стенах, но и раскрошил кирпичную кладку. Теперь туристическую жемчужину местным чиновникам привести в порядок в рекордные сроки: через две недели Нижнему Новгороду принимать гостей чемпионата мира по футболу.
Кое-где без увечий все же не обошлось. Известно, что в Москве в результате падения деревьев и рекламных конструкций пострадали шестеро, в том числе и ребенок. В Казани — трое. Автору одного из видео съемка для соцсетей едва не стоила жизни.
А спортсменам Казанской академии тенниса имени Шамиля Тарпищева пришлось спешно заканчивать тренировку и спасаться бегством. Ураганный ветер сорвал купол на здании.
Без света сейчас, по разным оценкам, более 20 тысяч человек. Ураган задел Московскую, Ярославскую, Ивановскую, Нижегородскую области. Благодаря массовой СМС-рассылке МЧС многие все же воздержались от прогулок на свежем воздухе в обеденные часы.
Разгул стихии вызвал сегодня небывалый рост объемов интернет-трафика. Сотовые операторы и интернет-провайдеры в плюсе, в минусе коммунальщики и энергетики — им убирать последствия такой «прогулки».
В Нижнем Новгороде от ветра не устояла даже древняя крепость. Ураган был такой силы, что снес не только деревянную часть крыши на башнях и стенах, но и раскрошил кирпичную кладку. Теперь туристическую жемчужину местным чиновникам привести в порядок в рекордные сроки: через две недели Нижнему Новгороду принимать гостей чемпионата мира по футболу.
Кое-где без увечий все же не обошлось. Известно, что в Москве в результате падения деревьев и рекламных конструкций пострадали шестеро, в том числе и ребенок. В Казани — трое. Автору одного из видео съемка для соцсетей едва не стоила жизни.
А спортсменам Казанской академии тенниса имени Шамиля Тарпищева пришлось спешно заканчивать тренировку и спасаться бегством. Ураганный ветер сорвал купол на здании.
В Москве из-за сильного ветра временно закрыли парк Горького. В разных районах города упали десятки деревьев.Опубликовано НТВ 30 мая 2018 г.
Без света сейчас, по разным оценкам, более 20 тысяч человек. Ураган задел Московскую, Ярославскую, Ивановскую, Нижегородскую области. Благодаря массовой СМС-рассылке МЧС многие все же воздержались от прогулок на свежем воздухе в обеденные часы.
Около 10 тыс. жителей Нижегородской области из-за урагана остались без электричества. Ветер, который усилился до 27 м/с, срывает крыши с домов и валит грузовики pic.twitter.com/whJRu2CwwY— НТВ (@ntvru) 30 мая 2018 г.
Разгул стихии вызвал сегодня небывалый рост объемов интернет-трафика. Сотовые операторы и интернет-провайдеры в плюсе, в минусе коммунальщики и энергетики — им убирать последствия такой «прогулки».
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