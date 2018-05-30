Ураганный ветер сорвал крышу с Нижегородского кремля

Штормовой ветер сорвал часть крыши с башни Нижегородского кремля. Повреждена также кровля над одной из стен крепости.
Из-за обрыва проводов без света остались жители 63 населенных пунктов. Рухнувшие деревья разбили десятки машин, повалены заборы и рекламные конструкции.
По данным ГИБДД, ветром на Борском мосту перевернуло «Газель». Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.
УГИБДД МВД РФ по Нижегородской области: «Поступил сигнал о том, что на въезде в Нижний Новгород на Борском мосту сильным ветром перевернуло автомобиль „Газель“. Погибших нет. Кроме того, от нижегородцев поступали сообщения об упавших и перегородивших дорогу деревьях на проспекте Ленина, Московском шоссе, площади Горького и площади Свободы»
Ранее источник ТАСС сообщал об 11 пострадавших в результате непогоды, обрушившейся сразу на несколько центральных регионов РФ.
По данным ГИБДД, ветром на Борском мосту перевернуло «Газель». Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.
УГИБДД МВД РФ по Нижегородской области: «Поступил сигнал о том, что на въезде в Нижний Новгород на Борском мосту сильным ветром перевернуло автомобиль „Газель“. Погибших нет. Кроме того, от нижегородцев поступали сообщения об упавших и перегородивших дорогу деревьях на проспекте Ленина, Московском шоссе, площади Горького и площади Свободы»
Около 10 тыс. жителей Нижегородской области из-за урагана остались без электричества. Ветер, который усилился до 27 м/с, срывает крыши с домов и валит грузовики pic.twitter.com/whJRu2CwwY— НТВ (@ntvru) 30 мая 2018 г.
Ранее источник ТАСС сообщал об 11 пострадавших в результате непогоды, обрушившейся сразу на несколько центральных регионов РФ.
В Москве из-за сильного ветра временно закрыли парк Горького. В разных районах города упали десятки деревьев.Опубликовано НТВ 30 мая 2018 г.
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