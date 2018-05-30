    Ураганный ветер сорвал крышу с Нижегородского кремля. Нижний Новгород, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУраганный ветер сорвал крышу с Нижегородского кремля

    Ураганный ветер сорвал крышу с Нижегородского кремля

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    Ураганный ветер сорвал крышу с Нижегородского кремля

    Ураганный ветер сорвал крышу с Нижегородского кремля

    Ураганный ветер сорвал крышу с Нижегородского кремля

      Штормовой ветер сорвал часть крыши с башни Нижегородского кремля. Повреждена также кровля над одной из стен крепости.

      Из-за обрыва проводов без света остались жители 63 населенных пунктов. Рухнувшие деревья разбили десятки машин, повалены заборы и рекламные конструкции.

      По данным ГИБДД, ветром на Борском мосту перевернуло «Газель». Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.

      УГИБДД МВД РФ по Нижегородской области: «Поступил сигнал о том, что на въезде в Нижний Новгород на Борском мосту сильным ветром перевернуло автомобиль „Газель“. Погибших нет. Кроме того, от нижегородцев поступали сообщения об упавших и перегородивших дорогу деревьях на проспекте Ленина, Московском шоссе, площади Горького и площади Свободы»




      Ранее источник ТАСС сообщал об 11 пострадавших в результате непогоды, обрушившейся сразу на несколько центральных регионов РФ.

      В Москве из-за сильного ветра временно закрыли парк Горького. В разных районах города упали десятки деревьев.

      Опубликовано НТВ 30 мая 2018 г.

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