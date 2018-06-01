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    Холодное начало лета в Центральной России: синоптики предсказывают новые аномалии. лето, погода, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВХолодное начало лета в Центральной России: синоптики предсказывают новые аномалии

    Холодное начало лета в Центральной России: синоптики предсказывают новые аномалии

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    Холодное начало лета в Центральной России: синоптики предсказывают новые аномалии

    Холодное начало лета в Центральной России: синоптики предсказывают новые аномалии

    Холодное начало лета в Центральной России: синоптики предсказывают новые аномалии

      19 регионов страны попали под удар стихии. Жители почти 600 населенных пунктов остаются без электричества. Погода и дальше не даст расслабиться: почти вся Центральная Россия встречать первый день лета будет при околоминусовой температуре.

      Масштаб, с которым стихия атаковала европейскую часть России, поражает. Под ударом оказались Нижний Новгород, Казань, Иваново, Владимир — ветер порывами до 100 км/ч с легкостью переворачивал машины, срывал с домов железную кровлю. И помешать этому было невозможно, да и попросту опасно. Досталось и столице — только накануне в Москве ветер повалил более 100 деревьев.

      Не надо быть синоптиком, чтобы заметить: последние годы подобные катаклизмы стали происходить все чаще, причем в тех регионах, где раньше они были редкостью. Кажется, природа решила испытать на прочность некогда тихие уголки России. Но прогноз на ближайшие дни выглядит еще более невероятным: в первые дни лета грядут настоящие холода.

      Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос»: «В результате так называемого ультраполярного вторжения арктического воздуха столбик термометра опустится до околонулевых отметок, что случается в начале лета раз в 20–25 лет».

      Как считают климатологи, европейская Россия с ее мягким климатом оказалась заложницей глобального изменения климата. Тропические ливни, соседствующие с северными заморозками и техасскими торнадо, могут стать привычными явлениями на годы вперед. Аномалии будут происходить все чаще, предупреждает директор Гидрометцента Роман Вильфанд. А значит, надо быть готовыми и к СМС-сообщениям от МЧС стоит относиться со всей серьезностью. С природой шутки плохи.

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