Кадры бушующего в России урагана напомнили фильм-катастрофу

В Москве из-за сильного ветра временно закрыли парк Горького. В разных районах города упали десятки деревьев.

Около 10 тыс. жителей Нижегородской области из-за урагана остались без электричества. Ветер, который усилился до 27 м/с, срывает крыши с домов и валит грузовики pic.twitter.com/whJRu2CwwY