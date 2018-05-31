    Кадры бушующего в России урагана напомнили фильм-катастрофу. Москва, погода, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКадры бушующего в России урагана напомнили фильм-катастрофу

    Кадры бушующего в России урагана напомнили фильм-катастрофу

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    Кадры бушующего в России урагана напомнили <nobr>фильм-катастрофу</nobr>

    Кадры бушующего в России урагана напомнили фильм-катастрофу

    Кадры бушующего в России урагана напомнили <nobr>фильм-катастрофу</nobr>

      В городах европейской части России устраняют последствия урагана. Порывы ветра в некоторых регионах достигали 35 метров в секунду.

      Сколько времени реставраторам потребуется на восстановление исторического облика Нижегородского кремля, никто не берется ответить. Посетителей внутрь не пускают. Ураган серьезно повредил крышу. И если уж крепость не выстояла под натиском непогоды, что и говорить об остальных конструкциях. Очевидцы сняли кадры, которые напоминают сцену фильма-катастрофы. Автобусные остановки, деревья, грузовая «Газель» — бушующее торнадо сметает все на своем пути. Жители дома с ужасом наблюдали, как сорванные листы фанеры летели на машины.

      Стихия прошла с запада на восток и обрушилась на Центральную и Приволжскую части России. Спасатели и сотрудники коммунальных служб до сих пор пытаются устранить последствия. В Татарстане тысячи человек минувшую ночь провели без света, из-за поваленных деревьев заблокированы проезжие части.

      В Москве из-за сильного ветра временно закрыли парк Горького. В разных районах города упали десятки деревьев.

      Опубликовано НТВ 30 мая 2018 г.


      К сожалению, не обошлось без жертв. В одном из сел на женщину обрушилась кровля. В Зеленодольске на людей упали обломки разрушенной веранды. Трое пострадали. Ущерб, нанесенный природой, признаются специалисты, подсчитывать еще рано.






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