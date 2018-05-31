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    Лавров в Пхеньяне объявил о «новом дыхании» давних российско-корейских проектов. дипломатия, Ким Чен Ын, Лавров, переговоры, Северная Корея, Южная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров в Пхеньяне объявил о «новом дыхании» давних российско-корейских проектов

    Лавров в Пхеньяне объявил о «новом дыхании» давних российско-корейских проектов

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    Лавров в Пхеньяне объявил о «новом дыхании» давних <nobr>российско-корейских</nobr> проектов

    Лавров в Пхеньяне объявил о «новом дыхании» давних российско-корейских проектов

    Лавров в Пхеньяне объявил о «новом дыхании» давних <nobr>российско-корейских</nobr> проектов

      Трехсторонние проекты России, КНДР и Южной Кореи обретают новое дыхание, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Пхеньян. Речь идет о давних идеях объединения железных дорог и строительства газопровода.

      Последний раз Сергей Лавров был в Северной Корее девять лет назад, еще при Ким Чен Ире, который возглавлял страну после своего отца Ким Ир Сена. Сегодня в Пхеньяне российский министр иностранных дел возложил цветы к памятникам отцу и сыну — Великому Вождю и Великому руководителю КНДР соответственно, а затем встретился с внуком — Высшим руководителем. Лавров оказался первым из российских официальных лиц, кто лицом к лицу общался с Ким Чен Ыном.

      Глава Северной Кореи особенно подчеркнул, что ценит внешнеполитическую позицию России. Лавров в свою очередь передал слова поддержки российского президента тем начинаниям, которые должны привести к миру и стабильности на Корейском полуострове.

      Так называемая пханмунджонская декларация, в которой лидеры Северной и Южной Кореи договорились до конца года заключить мирный договор и работать над ядерным разоружением Корейского полуострова, была главной темой переговоров в Пхеньяне.

      Лавров подчеркнул, что Москва готова способствовать реализации декларации, особенно учитывая, что в ней упомянуты железнодорожные проекты, которые в перспективе должны реализовываться с участием России.

      Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Обсудили некоторые шаги, которые могут быть приняты в этом направлении. Это касается в том числе давней идеи о трехсторонних проектах с участием двух Корей и России в сферах объединения железных дорог, строительства газопровода, электроэнергетики. С учетом того, что в Пханмунчжоме лидеры Севера и Юга выразили свою заинтересованность в объединении железнодорожных сетей, эти инициативы трехстороннего сотрудничества обретают новое дыхание… Про дорогу я сказал. За это высказались председатель Госсовета КНДР и президент Республики Корея. Соединение железных дорог всегда рассматривалось в контексте сотрудничества с Россией, учитывая, что эту Транскорейскую железную дорогу можно вывести на Транссибирскую магистраль, а это прямой путь в Европу. В этом транзитном маршруте были бы заинтересованы многие».

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.

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