Лавров передал Ким Чен Ыну «теплый привет» от Путина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне передал ему «теплый привет и наилучшие пожелания» от Владимира Путина.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Он передает вам самый теплый привет и наилучшие пожелания успеха в тех крупных начинаниях, которые сейчас инициированы на Корейском полуострове с Вашим участием».
Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы и на Корейском полуострове, и в Северо-Восточной Азии в целом были мир, стабильность и процветание.
Глава МИД РФ добавил, что Москва высоко ценит пханмунчжомскую декларацию, которую подписали лидеры КНДР и Южной Кореи, и готова способствовать ее реализации.
Ким Чен Ын в свою очередь назвал Россию большим другом КНДР и передал ответный теплый привет Владимиру Путину. Северокорейский лидер также подчеркнул, что «специально выкроил время» для встречи с Сергеем Лавровым. Тот пригласил лидера КНДР посетить Россию.
Ранее в российской делегации подчеркнули, что Лавров стал первым официальным лицом РФ, которое принял лидер КНДР.
Перед встречей с Ким Чен Ыном Лавров провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, по итогам которых подчеркнул, что решение ядерной проблемы Корейского полуострова не может быть полным, пока действуют санкции против Пхеньяна. Лавров также призвал США не требовать от Северной Кореи «все и сразу».
Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы и на Корейском полуострове, и в Северо-Восточной Азии в целом были мир, стабильность и процветание.
Глава МИД РФ добавил, что Москва высоко ценит пханмунчжомскую декларацию, которую подписали лидеры КНДР и Южной Кореи, и готова способствовать ее реализации.
Ким Чен Ын в свою очередь назвал Россию большим другом КНДР и передал ответный теплый привет Владимиру Путину. Северокорейский лидер также подчеркнул, что «специально выкроил время» для встречи с Сергеем Лавровым. Тот пригласил лидера КНДР посетить Россию.
#Лавров во время встречи с Председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном: Заинтересованы в том, чтобы как на Корейском полуострове, так и в целом в Северо-Восточной Азии была обстановка мира, стабильности и процветанияhttps://t.co/tkYW32AVju pic.twitter.com/5WNZB7pkI9— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) May 31, 2018
Ранее в российской делегации подчеркнули, что Лавров стал первым официальным лицом РФ, которое принял лидер КНДР.
Перед встречей с Ким Чен Ыном Лавров провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, по итогам которых подчеркнул, что решение ядерной проблемы Корейского полуострова не может быть полным, пока действуют санкции против Пхеньяна. Лавров также призвал США не требовать от Северной Кореи «все и сразу».
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