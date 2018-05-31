Лавров призвал США не требовать от КНДР «все и сразу»

Россия приветствует интенсивные контакты последних месяцев между Пхеньяном, Сеулом и Вашингтоном и подготовку саммита КНДР — США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с северокорейским коллегой.
Лавров подчеркнул, что крайне важно подходить к этим контактам «предельно деликатно, не пытаться делать резких движений, искусственно подгонять процесс». Министр призвал все вовлеченные не допустить срыва пока еще хрупкого процесса и не требовать от Пхеньяна «все и сразу».
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Я еще раз хочу подчеркнуть наше общее с северокорейской стороной понимание необходимости предельно бережно относиться к тому, что сейчас происходит в плане налаживания контактов, нормализации отношений между двумя Кореями, между КНДР и США, избегать искушения требовать „все и сразу“. Мы видим, насколько многокомпонентна эта проблема, насколько денуклеаризация неразрывно связана с эвентуальным установлением мира, стабильности и системы взаимодействия, сотрудничества, равной и неделимой безопасности в Северо-Восточной Азии».
Лавров заверил, что Россия как постоянный член Совбеза ООН, участник шестисторонних переговоров и просто как «добрый сосед Северной Кореи» готова вносить свой вклад в эти усилия.
Министр также подчеркнул, что решение ядерной проблемы Корейского полуострова не может быть полным, пока действуют санкции против Пхеньяна.
Завершился визит Лаврова в Пхеньян встречей с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Я еще раз хочу подчеркнуть наше общее с северокорейской стороной понимание необходимости предельно бережно относиться к тому, что сейчас происходит в плане налаживания контактов, нормализации отношений между двумя Кореями, между КНДР и США, избегать искушения требовать „все и сразу“. Мы видим, насколько многокомпонентна эта проблема, насколько денуклеаризация неразрывно связана с эвентуальным установлением мира, стабильности и системы взаимодействия, сотрудничества, равной и неделимой безопасности в Северо-Восточной Азии».
Лавров заверил, что Россия как постоянный член Совбеза ООН, участник шестисторонних переговоров и просто как «добрый сосед Северной Кореи» готова вносить свой вклад в эти усилия.
Министр также подчеркнул, что решение ядерной проблемы Корейского полуострова не может быть полным, пока действуют санкции против Пхеньяна.
Завершился визит Лаврова в Пхеньян встречей с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
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