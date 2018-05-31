Ким Чен Ын принял Лаврова в Пхеньяне

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Пхеньян встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Представитель российской делегации подчеркнул, что Лавров стал первым официальным лицом РФ, которое принял лидер КНДР: «лицом к лицу с ним состоялась первая официальная встреча».
Ранее глава МИД РФ провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. Лавров подчеркнул, что решение ядерной проблемы Корейского полуострова не может быть полным, пока действуют санкции против Пхеньяна.
По мнению главы МИД РФ, ограничительные меры необходимо снимать поэтапно. Многое будет зависеть от переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, а также от гарантий, которые американская администрация может дать Пхеньяну. Российский министр подчеркнул, что Москва вмешиваться в этот диалог не будет, но при этом готова внести необходимый вклад в урегулирование ситуации на полуострове.
🇷🇺🇰🇵В Пхеньяне Сергея Лаврова принял Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын pic.twitter.com/2eOY4TB3u8— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) May 31, 2018
Ранее глава МИД РФ провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. Лавров подчеркнул, что решение ядерной проблемы Корейского полуострова не может быть полным, пока действуют санкции против Пхеньяна.
По мнению главы МИД РФ, ограничительные меры необходимо снимать поэтапно. Многое будет зависеть от переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, а также от гарантий, которые американская администрация может дать Пхеньяну. Российский министр подчеркнул, что Москва вмешиваться в этот диалог не будет, но при этом готова внести необходимый вклад в урегулирование ситуации на полуострове.
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