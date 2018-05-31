    Ким Чен Ын принял Лаврова в Пхеньяне

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    • Фото: @MID_RF /twitter.com
    Ким Чен Ын принял Лаврова в Пхеньяне

    Ким Чен Ын принял Лаврова в Пхеньяне

    Ким Чен Ын принял Лаврова в Пхеньяне
  • Фото: @MID_RF /twitter.com

    • Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Пхеньян встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

    Представитель российской делегации подчеркнул, что Лавров стал первым официальным лицом РФ, которое принял лидер КНДР: «лицом к лицу с ним состоялась первая официальная встреча».


    Ранее глава МИД РФ провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. Лавров подчеркнул, что решение ядерной проблемы Корейского полуострова не может быть полным, пока действуют санкции против Пхеньяна.

    смотретьЛавров: решение ядерной проблемы КНДР не может быть полным без отмены санкций
    Лавров: решение ядерной проблемы КНДР не может быть полным без отмены санкций
    По мнению главы МИД РФ, ограничительные меры необходимо снимать поэтапно. Многое будет зависеть от переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, а также от гарантий, которые американская администрация может дать Пхеньяну. Российский министр подчеркнул, что Москва вмешиваться в этот диалог не будет, но при этом готова внести необходимый вклад в урегулирование ситуации на полуострове.

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