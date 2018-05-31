Лавров: решение ядерной проблемы КНДР не может быть полным без отмены санкций

Решение ядерной проблемы КНДР не может быть полным, пока не отменены санкции против этой страны. С таким заявлением выступил глава МИД РФ по итогам встречи с северокорейским коллегой Ли Ён Хо.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Что касается вопроса о санкциях, то абсолютно очевидно, что начиная разговор о решении ядерной проблемы Корейского полуострова, мы исходим из того, что оно не может быть полным, пока санкции не будут отменены. Как к этому двигаться, это уже вопрос искусства переговорщиков. Но за один присест этого не сделать. За один присест нельзя обеспечить денуклеаризацию, поэтому, конечно, должны быть какие-то этапы и должно быть встречное движение на каждом из этих этапов».
Глава МИД РФ напомнил, что сейчас очень важно избегать искушения требовать все и сразу в переговорном процессе вокруг КНДР, нельзя искусственно подгонять процесс.
Сергей Лавров: «Я еще раз хочу подчеркнуть наше общее понимание с северокорейской стороной необходимости предельно бережно относиться к тому, что сейчас происходит в плане налаживания контактов, в плане нормализации отношений между двумя Кореями, между КНДР и Соединенными Штатами, и избегать искушения требовать завтра все и сразу, потому что мы видим, насколько многокомпонентная эта проблема».
Лавров отметил, что Россия будет готова поддержать договоренности по КНДР, которые будут отвечать интересам всех вовлеченных сторон, передает ТАСС.
Сергей Лавров: «Когда эти договоренности будут подлежать какому-то рассмотрению международного сообщества, возможно, придется Совету Безопасности поддерживать те или иные начинания. Конечно, мы будем готовы выступать за те конкретные договоренности, которые будут отвечать интересам всех вовлеченных сторон, в том числе КНДР».
Напомним, встреча Сергея Лаврова и Ли Ён Хо состоялась в здании Верховного народного собрания в Пхеньяне. Глава МИД РФ посетил северокорейскую столицу впервые с 2009 года.
Глава МИД РФ напомнил, что сейчас очень важно избегать искушения требовать все и сразу в переговорном процессе вокруг КНДР, нельзя искусственно подгонять процесс.
Сергей Лавров: «Я еще раз хочу подчеркнуть наше общее понимание с северокорейской стороной необходимости предельно бережно относиться к тому, что сейчас происходит в плане налаживания контактов, в плане нормализации отношений между двумя Кореями, между КНДР и Соединенными Штатами, и избегать искушения требовать завтра все и сразу, потому что мы видим, насколько многокомпонентная эта проблема».
Лавров отметил, что Россия будет готова поддержать договоренности по КНДР, которые будут отвечать интересам всех вовлеченных сторон, передает ТАСС.
Сергей Лавров: «Когда эти договоренности будут подлежать какому-то рассмотрению международного сообщества, возможно, придется Совету Безопасности поддерживать те или иные начинания. Конечно, мы будем готовы выступать за те конкретные договоренности, которые будут отвечать интересам всех вовлеченных сторон, в том числе КНДР».
Напомним, встреча Сергея Лаврова и Ли Ён Хо состоялась в здании Верховного народного собрания в Пхеньяне. Глава МИД РФ посетил северокорейскую столицу впервые с 2009 года.
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