    Встреча глав МИД России и КНДР началась в Пхеньяне

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    Встреча глав МИД России и КНДР началась в Пхеньяне

    Встреча глав МИД России и КНДР началась в Пхеньяне

    В Пхеньяне началась встреча министров иностранных дел России и Северной Кореи Сергея Лаврова и Ли Ён Хо.

    Переговоры проходят в здании Верховного народного собрания, передает «Интерфакс».

    Сергей Лавров посещает Северную Корею впервые с 2009 года. Перед началом встречи с главой МИД КНДР глава российского внешнеполитического ведомства возложил цветы к памятнику северокорейским лидерам — Ким Ир Сену и Ким Чен Иру.

    Ранее в МИД РФ сообщили, что Лавров и Ли Ён Хо на встрече планируют обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также обменяться мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова и другим ключевым международным и региональным проблемам.

    Напомним, глава МИД КНДР Ли Ён Хо в ходе визита в Москву в апреле пригласил своего российского коллегу посетить с ответным визитом Пхеньян. Лавров принял приглашение.

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