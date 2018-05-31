Встреча глав МИД России и КНДР началась в Пхеньяне

В Пхеньяне началась встреча министров иностранных дел России и Северной Кореи Сергея Лаврова и Ли Ён Хо.
Переговоры проходят в здании Верховного народного собрания, передает «Интерфакс».
Сергей Лавров посещает Северную Корею впервые с 2009 года. Перед началом встречи с главой МИД КНДР глава российского внешнеполитического ведомства возложил цветы к памятнику северокорейским лидерам — Ким Ир Сену и Ким Чен Иру.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Лавров и Ли Ён Хо на встрече планируют обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также обменяться мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова и другим ключевым международным и региональным проблемам.
Напомним, глава МИД КНДР Ли Ён Хо в ходе визита в Москву в апреле пригласил своего российского коллегу посетить с ответным визитом Пхеньян. Лавров принял приглашение.
Сергей Лавров посещает Северную Корею впервые с 2009 года. Перед началом встречи с главой МИД КНДР глава российского внешнеполитического ведомства возложил цветы к памятнику северокорейским лидерам — Ким Ир Сену и Ким Чен Иру.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Лавров и Ли Ён Хо на встрече планируют обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также обменяться мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова и другим ключевым международным и региональным проблемам.
Напомним, глава МИД КНДР Ли Ён Хо в ходе визита в Москву в апреле пригласил своего российского коллегу посетить с ответным визитом Пхеньян. Лавров принял приглашение.
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