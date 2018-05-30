МИД анонсировал визит Лаврова в КНДР

Глава российского внешнеполитического ведомства обсудит с северокорейским коллегой Ли рн Хо ситуацию вокруг Корейского полуострова.: «Запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств, в ходе которых предполагается обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также обменяться мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова и другим ключевым международным и региональным проблемам».Глава МИД КНДР Ли рн Хо в ходе визита в Москву в апреле этого года пригласил Лаврова посетить с ответным визитом Пхеньян. Тогда российский министр принял приглашение.