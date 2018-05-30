    МИД анонсировал визит Лаврова в КНДР

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    МИД анонсировал визит Лаврова в КНДР

    МИД анонсировал визит Лаврова в КНДР

    В четверг, 31 мая, состоится официальный визит в КНДР министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщили в МИД.

    Глава российского внешнеполитического ведомства обсудит с северокорейским коллегой Ли рн Хо ситуацию вокруг Корейского полуострова.

    МИД РФ: «Запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств, в ходе которых предполагается обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также обменяться мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова и другим ключевым международным и региональным проблемам».

    Глава МИД КНДР Ли рн Хо в ходе визита в Москву в апреле этого года пригласил Лаврова посетить с ответным визитом Пхеньян. Тогда российский министр принял приглашение.

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