    Лавров прибыл в Пхеньян на встречу с главой МИД Северной Кореи

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов
    Лавров прибыл в Пхеньян на встречу с главой МИД Северной Кореи

    Лавров прибыл в Пхеньян на встречу с главой МИД Северной Кореи

    Лавров прибыл в Пхеньян на встречу с главой МИД Северной Кореи
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов

    • Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Пхеньян, где проведет переговоры со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо.

    В ходе визита в КНДР Лавров возложил цветы к памятнику северокорейским лидерам — Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, передает «Интерфакс». В торжественной церемонии также приняли участие замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

    Ранее в МИД РФ сообщили, что в рамках визита запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств, в ходе которых министры должны обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также обменяться мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова и другим ключевым международным и региональным проблемам.

    Напомним, глава МИД КНДР Ли Ён Хо в ходе визита в Москву в апреле пригласил своего российского коллегу посетить с ответным визитом Пхеньян. Лавров принял приглашение.

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