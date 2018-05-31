Лавров прибыл в Пхеньян на встречу с главой МИД Северной Кореи

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Пхеньян, где проведет переговоры со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо.
В ходе визита в КНДР Лавров возложил цветы к памятнику северокорейским лидерам — Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, передает «Интерфакс». В торжественной церемонии также приняли участие замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
Ранее в МИД РФ сообщили, что в рамках визита запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств, в ходе которых министры должны обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также обменяться мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова и другим ключевым международным и региональным проблемам.
Напомним, глава МИД КНДР Ли Ён Хо в ходе визита в Москву в апреле пригласил своего российского коллегу посетить с ответным визитом Пхеньян. Лавров принял приглашение.
Ранее в МИД РФ сообщили, что в рамках визита запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств, в ходе которых министры должны обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также обменяться мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова и другим ключевым международным и региональным проблемам.
Напомним, глава МИД КНДР Ли Ён Хо в ходе визита в Москву в апреле пригласил своего российского коллегу посетить с ответным визитом Пхеньян. Лавров принял приглашение.
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