Ким Чен Ын поблагодарил Россию за противостояние гегемонии США

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил признательность Владимиру Путину и России за противодействие стремлению США установить свою гегемонию в мире.
Ким Чен Ын: «Я высоко ценю то, что Путин противостоит гегемонии США. Вы очень резко выступаете, и мы всегда готовы вести переговоры с российской стороной по этому поводу».
Северокорейский лидер также поинтересовался состоянием здоровья российского президента.
Сергей Лавров: «Здоровье прекрасное. Он очень ценит добрые слова, которые вы высказали в своем послании по случаю его избрания».
Лавров передал Ким Чен Ыну от Путина «теплый привет и наилучшие пожелания», подарил расписную шкатулку и пригласил посетить Россию.
Северокорейский лидер также поинтересовался состоянием здоровья российского президента.
Сергей Лавров: «Здоровье прекрасное. Он очень ценит добрые слова, которые вы высказали в своем послании по случаю его избрания».
Лавров передал Ким Чен Ыну от Путина «теплый привет и наилучшие пожелания», подарил расписную шкатулку и пригласил посетить Россию.
Комментарии