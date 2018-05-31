    Ким Чен Ын поблагодарил Россию за противостояние гегемонии США

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Шарифулин
    Ким Чен Ын поблагодарил Россию за противостояние гегемонии США

    Ким Чен Ын поблагодарил Россию за противостояние гегемонии США

    Ким Чен Ын поблагодарил Россию за противостояние гегемонии США
  • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Шарифулин

    • Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил признательность Владимиру Путину и России за противодействие стремлению США установить свою гегемонию в мире.

    Ким Чен Ын: «Я высоко ценю то, что Путин противостоит гегемонии США. Вы очень резко выступаете, и мы всегда готовы вести переговоры с российской стороной по этому поводу».

    Северокорейский лидер также поинтересовался состоянием здоровья российского президента.

    Сергей Лавров: «Здоровье прекрасное. Он очень ценит добрые слова, которые вы высказали в своем послании по случаю его избрания».

    смотретьЛавров подарил Ким Чен Ыну расписную шкатулку для хранения «секретных вещей»
    Лавров подарил Ким Чен Ыну расписную шкатулку для хранения «секретных вещей»
    Лавров передал Ким Чен Ыну от Путина «теплый привет и наилучшие пожелания», подарил расписную шкатулку и пригласил посетить Россию.

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