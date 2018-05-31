    Лавров подарил Ким Чен Ыну расписную шкатулку для хранения «секретных вещей». дипломатия, Ким Чен Ын, Лавров, переговоры, Северная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров подарил Ким Чен Ыну расписную шкатулку для хранения «секретных вещей»

    Лавров подарил Ким Чен Ыну расписную шкатулку для хранения «секретных вещей»

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    Лавров подарил Ким Чен Ыну расписную шкатулку для хранения «секретных вещей»

    Лавров подарил Ким Чен Ыну расписную шкатулку для хранения «секретных вещей»

    Лавров подарил Ким Чен Ыну расписную шкатулку для хранения «секретных вещей»

      Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне преподнес ему подарок.

      Сергей Лавров вручил Ким Чен Ыну расписную шкатулку после того, как они завершили переговоры и вышли из кабинета. Он выразил надежду, что лидеру КНДР понравится этот подарок, и пошутил, что в шкатулке можно прятать «секретные вещи».

      Сергей Лавров: «Это ключик, тут можно даже запирать секретные вещи».

      Глава МИД РФ находится с официальным визитом в Северной Корее. На переговорах министр отметил, что в Москве высоко ценят пханмунчжомскую декларацию, подписанную Северной и Южной Кореями. В свою очередь Ким Чен Ын заверил, что считает Россию большим другом КНДР, и передал теплый привет Владимиру Путину.

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      Сергей Лавров стал первым официальным лицом России, которое принял Ким Чен Ын. Северокорейский лидер подчеркнул, что специально «выкроил время» для этой встречи. Перед переговорами с лидером КНДР глава МИД РФ встретился с министром иностранных дел Северной Кореи, они обсудили решение ядерного вопроса на Корейском полуострове.

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