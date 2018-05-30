В МИД РФ назвали инсценировку убийства Бабченко антироссийской провокацией

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали операцию СБУ, в рамках которой была подготовлена инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
В МИД РФ приветствовали сообщение о том, что журналист Аркадий Бабченко жив. Однако в ведомстве обратили внимание на пропагандистский эффект инсценировки его убийства. Как подчеркнули в министерстве, Киев ввел мировое сообщество в заблуждение.
Из сообщения МИД РФ: «Теперь же начинают раскрываться истинные мотивы этой инсценировки, которая со всей очевидностью является очередной антироссийской провокацией».
В министерстве иностранных дел отметили, что после запуска слуха о гибели Бабченко официальные лица Украины выступили с прямыми обвинениями в адрес России. Теперь украинские власти «взяли курс на раскрутку русофобской лжи».
Из сообщения МИД РФ: «По словам главы СБУ Василия Грицака, украинскими силовиками был задержан предполагаемый исполнитель убийства, который, как он подчеркнул, был якобы завербован российскими спецслужбами. Дальнейшие действия СБУ понятны. Естественно, они будут продолжать развивать эту провокацию».
В МИД высказали мнение, что украинские власти, видимо, не могут найти иного способа продемонстрировать «свою эффективность», кроме как подготовить постановочное убийство вместо того, чтобы расследовать реальные преступления. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили о делах об убийстве журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета и заживо сожженных жителей Одессы.
Из сообщения МИД РФ: «Констатируем, что вопросы жизни и смерти на Украине, а также доверие международного сообщества к ее политике — не более чем разменные монеты для разжигающего антироссийскую истерию киевского режима».
В министерстве рассчитывают, что международное сообщество сделает соответствующие выводы из этой истории.
Из сообщения МИД РФ: «Теперь же начинают раскрываться истинные мотивы этой инсценировки, которая со всей очевидностью является очередной антироссийской провокацией».
В министерстве иностранных дел отметили, что после запуска слуха о гибели Бабченко официальные лица Украины выступили с прямыми обвинениями в адрес России. Теперь украинские власти «взяли курс на раскрутку русофобской лжи».
Из сообщения МИД РФ: «По словам главы СБУ Василия Грицака, украинскими силовиками был задержан предполагаемый исполнитель убийства, который, как он подчеркнул, был якобы завербован российскими спецслужбами. Дальнейшие действия СБУ понятны. Естественно, они будут продолжать развивать эту провокацию».
В МИД высказали мнение, что украинские власти, видимо, не могут найти иного способа продемонстрировать «свою эффективность», кроме как подготовить постановочное убийство вместо того, чтобы расследовать реальные преступления. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили о делах об убийстве журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета и заживо сожженных жителей Одессы.
Из сообщения МИД РФ: «Констатируем, что вопросы жизни и смерти на Украине, а также доверие международного сообщества к ее политике — не более чем разменные монеты для разжигающего антироссийскую истерию киевского режима».
В министерстве рассчитывают, что международное сообщество сделает соответствующие выводы из этой истории.
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