Порошенко поручил обеспечить круглосуточную охрану Бабченко и его семье

После того как СБУ сообщила о том, что «убийство» Аркадия Бабченко было инсценировкой, президент Украины поручил приставить круглосуточную охрану к журналисту. По его мнению, возможно новое покушение.
Пётр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с проведением «блестящей операции» по спасению Аркадия Бабченко. Но он высказал мнение, что, возможно, будет совершена новая попытка убийства журналиста. По этой причине Порошенко поручил приставить к Аркадию Бабченко и его родным круглосуточную охрану. Об этом он сообщил в своем Facebook.
Пётр Порошенко: «Поздравляю Службу безопасности Украины с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко. Вряд ли Москва успокоится — поручил предоставить Аркадию и его семье круглосуточную охрану».
Сам Бабченко уже выступил перед журналистами. По его словам, на него готовилось покушение и СБУ спланировала инсценировку убийства, чтобы сохранить ему жизнь и задержать настоящего организатора преступления. В Службе безопасности Украины в свою очередь заявили, что на территории страны якобы готовилось 30 убийств.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова приветствовала новость о «воскрешении» Бабченко, но с сожалением отметила, что в эту «историю был заложен пропагандистский эффект».
Пётр Порошенко: «Поздравляю Службу безопасности Украины с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко. Вряд ли Москва успокоится — поручил предоставить Аркадию и его семье круглосуточную охрану».
Сам Бабченко уже выступил перед журналистами. По его словам, на него готовилось покушение и СБУ спланировала инсценировку убийства, чтобы сохранить ему жизнь и задержать настоящего организатора преступления. В Службе безопасности Украины в свою очередь заявили, что на территории страны якобы готовилось 30 убийств.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова приветствовала новость о «воскрешении» Бабченко, но с сожалением отметила, что в эту «историю был заложен пропагандистский эффект».
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