«Опозорились на весь мир»: в Совфеде осудили инсценировку убийства Бабченко

В Москве осудили историю с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко на Украине.
По словам сенатора Владимира Джабарова, совершив лжепокушение на Бабченко, Украина попалась на глупейшей провокации против РФ, опозорившись на весь мир.
Владимир Джабаров, первый замглавы международного комитета Совфеда: «Киев в ситуации с якобы покушением на Бабченко совершил глупейшую провокацию против России, опозорился на весь мир. Но даже полноценно „обвинить“ Москву украинские власти не успели, журналист оказался жив. Даже это не смогли сделать».
Парламентарий также выразил сожаление в связи с позицией самого журналиста, который принял решение участвовать в провокации, организованной Службой безопасности Украины, сообщает РИА Новости.
Владимир Джабаров: «Гражданин России не должен выступать против своей страны, этим поступком он покрыл позором свое имя. Пусть служит „хозяевам“ из СБУ».
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что цель провокации украинских спецслужб с якобы убитым Бабченко схожа с той, что преследовали британские власти, обвинившие Россию в отравлении Скрипалей, — любыми способами очернить Россию, сообщает ТАСС.
Константин Косачёв, глава комитета Совета Федерации по международным делам: «Еще предстоит разбираться в деталях, но логика действий прослеживается, и она одна и та же (что и в деле Скрипалей) — всеми правдами и неправдами опорочить Россию».
Российский журналист Аркадий Бабченко, которого, как сообщали украинские власти, застрелили накануне в Киеве, оказался жив и появился сегодня на публике. Выяснилось, что «покушение» было частью спецоперации Службы безопасности Украины по пресечению реального убийства журналиста.
Владимир Джабаров, первый замглавы международного комитета Совфеда: «Киев в ситуации с якобы покушением на Бабченко совершил глупейшую провокацию против России, опозорился на весь мир. Но даже полноценно „обвинить“ Москву украинские власти не успели, журналист оказался жив. Даже это не смогли сделать».
Парламентарий также выразил сожаление в связи с позицией самого журналиста, который принял решение участвовать в провокации, организованной Службой безопасности Украины, сообщает РИА Новости.
Владимир Джабаров: «Гражданин России не должен выступать против своей страны, этим поступком он покрыл позором свое имя. Пусть служит „хозяевам“ из СБУ».
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что цель провокации украинских спецслужб с якобы убитым Бабченко схожа с той, что преследовали британские власти, обвинившие Россию в отравлении Скрипалей, — любыми способами очернить Россию, сообщает ТАСС.
Константин Косачёв, глава комитета Совета Федерации по международным делам: «Еще предстоит разбираться в деталях, но логика действий прослеживается, и она одна и та же (что и в деле Скрипалей) — всеми правдами и неправдами опорочить Россию».
Российский журналист Аркадий Бабченко, которого, как сообщали украинские власти, застрелили накануне в Киеве, оказался жив и появился сегодня на публике. Выяснилось, что «покушение» было частью спецоперации Службы безопасности Украины по пресечению реального убийства журналиста.
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