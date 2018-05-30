    СБУ опубликовала видео задержания предполагаемого заказчика покушения на Бабченко. журналистика, задержание, Киев, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСБУ опубликовала видео задержания предполагаемого заказчика покушения на Бабченко

    СБУ опубликовала видео задержания предполагаемого заказчика покушения на Бабченко

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    СБУ опубликовала видео задержания предполагаемого заказчика покушения на Бабченко

    СБУ опубликовала видео задержания предполагаемого заказчика покушения на Бабченко

    СБУ опубликовала видео задержания предполагаемого заказчика покушения на Бабченко

      Служба безопасности Украины опубликовала видеозапись задержания предполагаемого организатора покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

      На кадрах видно, как сотрудники СБУ, одетые в штатское, догнали на улице мужчину и схватили сзади за руки. Задержание проходило на людной улице, но не вызвало шума. Подозреваемого оттащили к ближайшей машине, где уложили на капот и надели наручники.

      После этого предполагаемого организатора покушения усадили в минивэн. Задержанный — мужчина средних лет в очках. На записи слышно, как он спросил сотрудников СБУ, что происходит. В ответ ему заявили: «СБУ, знакомо?».

      Сообщения об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко поступили накануне. Однако сегодня СБУ объявила, что это было инсценировкой, цель которой сохранить жизнь журналисту и задержать заказчика. По данным ведомства, на Украине якобы готовилось 30 убийств. Исполнитель «убийства» Бабченко сотрудничал со следствием и сейчас проходит по делу как свидетель.

      Сам Бабченко уже появился перед журналистами и рассказал детали подготовки к инсценировке. Между тем президент Пётр Порошенко поручил приставить к нему охрану, полагая, что журналист по-прежнему может находиться в опасности. Между тем международное сообщество критически отреагировало на действия украинских властей, подготовивших инсценировку и скрывавших реальные факты.

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