СБУ опубликовала видео задержания предполагаемого заказчика покушения на Бабченко

Служба безопасности Украины опубликовала видеозапись задержания предполагаемого организатора покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
На кадрах видно, как сотрудники СБУ, одетые в штатское, догнали на улице мужчину и схватили сзади за руки. Задержание проходило на людной улице, но не вызвало шума. Подозреваемого оттащили к ближайшей машине, где уложили на капот и надели наручники.
После этого предполагаемого организатора покушения усадили в минивэн. Задержанный — мужчина средних лет в очках. На записи слышно, как он спросил сотрудников СБУ, что происходит. В ответ ему заявили: «СБУ, знакомо?».
Сообщения об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко поступили накануне. Однако сегодня СБУ объявила, что это было инсценировкой, цель которой сохранить жизнь журналисту и задержать заказчика. По данным ведомства, на Украине якобы готовилось 30 убийств. Исполнитель «убийства» Бабченко сотрудничал со следствием и сейчас проходит по делу как свидетель.
Сам Бабченко уже появился перед журналистами и рассказал детали подготовки к инсценировке. Между тем президент Пётр Порошенко поручил приставить к нему охрану, полагая, что журналист по-прежнему может находиться в опасности. Между тем международное сообщество критически отреагировало на действия украинских властей, подготовивших инсценировку и скрывавших реальные факты.
После этого предполагаемого организатора покушения усадили в минивэн. Задержанный — мужчина средних лет в очках. На записи слышно, как он спросил сотрудников СБУ, что происходит. В ответ ему заявили: «СБУ, знакомо?».
Сообщения об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко поступили накануне. Однако сегодня СБУ объявила, что это было инсценировкой, цель которой сохранить жизнь журналисту и задержать заказчика. По данным ведомства, на Украине якобы готовилось 30 убийств. Исполнитель «убийства» Бабченко сотрудничал со следствием и сейчас проходит по делу как свидетель.
Сам Бабченко уже появился перед журналистами и рассказал детали подготовки к инсценировке. Между тем президент Пётр Порошенко поручил приставить к нему охрану, полагая, что журналист по-прежнему может находиться в опасности. Между тем международное сообщество критически отреагировало на действия украинских властей, подготовивших инсценировку и скрывавших реальные факты.
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