Киллер караулил журналиста Бабченко в подъезде его дома

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Киллер напал на него в подъезде дома и несколько раз выстрелил в спину. Журналист скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.
В последнем сообщении в соцсетях писатель и журналист Аркадий Бабченко вспоминает, как ровно четыре года из-за перегруза не смог сесть на военный вертолет, разбившийся на востоке Украины. Через несколько часов Бабченко выстрелит в спину неизвестный мужчина, подкарауливший его в подъезде. Украинская полиция распространила его фоторобот — рост чуть выше 175, седая бородка, джинсовая куртка. Аркадий Бабченко не раз говорил, что ему угрожают, однако охраны не имел, в отличие от российских политиков, эмигрировавших в Киев, — им украинские власти бесплатно предоставляют телохранителей. В киевской полиции сообщили, что ни о каких угрозах в адрес журналиста не знали.
Юлия Бейк, подруга Аркадия Бабченко: «Я неоднократно говорила, чтобы он взял жену и дочь и уехал».
Выстрелы на лестничной клетке киевской многоэтажки прогремели вечером 29 мая. По данным украинских властей, неизвестный мужчина выстрелил в спину журналисту, когда тот возвращался из магазина и открывал дверь. Его супруга в этот момент находилась в ванной комнате. Она и вызвала скорую. По дороге в больницу журналист умер.
Аркадий Бабченко контрактником прошел вторую чеченскую кампанию, а потом стал о войне писать.
После начала конфликта на востоке Украины он поддержал официальный Киев и в 2017-м окончательно переехал в украинскую столицу. Публикации Аркадия Бабченко у многих вызывали ярость: в 2016 году он написал в одной из соцсетей, что его испытывает «ни сочувствия, ни жалости» к погибшим на борту Ту-154, разбившегося в Сочи. Музыкантов из хора имени Александрова и журналистов, летевших поддержать российских военных в Сирии, он назвал «штатными сотрудниками поехавшей головой недоимперии». Гибель журналиста расследуют и на Украине, и в России. Уголовное дело завел Следственный комитет.
Напомним, в июле 2016 года в Киеве был убит российский журналист Павел Шеремет. В его машине сдетонировало взрывное устройство. В марте 2017-го на улице в центре украинской столицы был застрелен экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. Его телохранитель открыл ответный огонь — стрелок умер в больнице. Заказчики обоих преступлений до сих пор не наказаны. Зато регулярно находятся те, кто без каких-либо доказательств видят во всем этом руку Кремля, — в то время как реальные расследования не проводятся.
Аркадий Бабченко много рассуждал о смерти, называя ее издержкой профессии. Писал, что легче умереть в 18, чем в 40, и что он везучий, потому что столько раз был на волоске от гибели. «Постоянно везти не может», — увы, это так.
Юлия Бейк, подруга Аркадия Бабченко: «Я неоднократно говорила, чтобы он взял жену и дочь и уехал».
Выстрелы на лестничной клетке киевской многоэтажки прогремели вечером 29 мая. По данным украинских властей, неизвестный мужчина выстрелил в спину журналисту, когда тот возвращался из магазина и открывал дверь. Его супруга в этот момент находилась в ванной комнате. Она и вызвала скорую. По дороге в больницу журналист умер.
Аркадий Бабченко контрактником прошел вторую чеченскую кампанию, а потом стал о войне писать.
После начала конфликта на востоке Украины он поддержал официальный Киев и в 2017-м окончательно переехал в украинскую столицу. Публикации Аркадия Бабченко у многих вызывали ярость: в 2016 году он написал в одной из соцсетей, что его испытывает «ни сочувствия, ни жалости» к погибшим на борту Ту-154, разбившегося в Сочи. Музыкантов из хора имени Александрова и журналистов, летевших поддержать российских военных в Сирии, он назвал «штатными сотрудниками поехавшей головой недоимперии». Гибель журналиста расследуют и на Украине, и в России. Уголовное дело завел Следственный комитет.
Напомним, в июле 2016 года в Киеве был убит российский журналист Павел Шеремет. В его машине сдетонировало взрывное устройство. В марте 2017-го на улице в центре украинской столицы был застрелен экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. Его телохранитель открыл ответный огонь — стрелок умер в больнице. Заказчики обоих преступлений до сих пор не наказаны. Зато регулярно находятся те, кто без каких-либо доказательств видят во всем этом руку Кремля, — в то время как реальные расследования не проводятся.
Аркадий Бабченко много рассуждал о смерти, называя ее издержкой профессии. Писал, что легче умереть в 18, чем в 40, и что он везучий, потому что столько раз был на волоске от гибели. «Постоянно везти не может», — увы, это так.
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