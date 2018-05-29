«Повезло, 2-й день рождения»: в последнем сообщении Бабченко рассказал, как избежал смерти

Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается. pic.twitter.com/LAYuu23INE