    «Повезло, 2-й день рождения»: в последнем сообщении Бабченко рассказал, как избежал смерти

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    • Фото: Аркадий Бабченко / vk.com
    «Повезло, <nobr>2-й</nobr> день рождения»: в последнем сообщении Бабченко рассказал, как избежал смерти

    «Повезло, 2-й день рождения»: в последнем сообщении Бабченко рассказал, как избежал смерти

    «Повезло, <nobr>2-й</nobr> день рождения»: в последнем сообщении Бабченко рассказал, как избежал смерти
  • Фото: Аркадий Бабченко / vk.com

    • В Киеве во вторник был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко. Последней записью в соцсети был рассказ журналиста о том, как ему чудом удалось избежать гибели в вертолете 4 года назад.

    Последним сообщением на странице журналиста Аркадия Бабченко в Twitter стал его рассказ о том, как он чудом избежал смерти 4 года назад.

    Сообщение было опубликовано во вторник за несколько минут до полудня и стало последней записью журналиста в блоге.




    В 2016 году Бабченко прокомментировал авиакатастрофу Ту-154 над Чёрным морем, в которой погибли 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажира. Бабченко тогда заявлял, что летевшие в Сирию артисты ансамбля имени Александрова «недостойны сожаления».

    Российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен несколько часов назад в Киеве на Никольско-Слободской улице. Журналист скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи. В полиции Украины сообщили, что Бабченко погиб от огнестрельного ранения, и что в журналиста выстрелили несколько раз. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве гражданина России на Украине.

    Аркадий Бабченко покинул Россию в 2017 году, жил в Чехии и Израиле, а с августа 2017 года находился в Киеве, где вел передачу на крымско-татарском телеканале ATR. Полиция Киева рассматривает все версии, но считает приоритетной убийство в связи профессиональной деятельностью журналиста.

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