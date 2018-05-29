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    СМИ: Скрипалей спасла подсказка экспертов британской военной лаборатории

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    СМИ: Скрипалей спасла подсказка экспертов британской военной лаборатории

    СМИ: Скрипалей спасла подсказка экспертов британской военной лаборатории

    СМИ: Скрипалей спасла подсказка экспертов британской военной лаборатории
  • Фото: Associated Press © 2018, Andrew Matthews

    • Сотрудники британской военной лаборатории в Портон-Даун помогли спасти Сергея Скрипаля и его дочь Юлию после отравления.

    Медперсонал больницы британского города Солсбери в интервью телеканалу BBС сообщил, что сразу после госпитализации Скрипалей врачи решили, что у пациентов передозировка опиоидным веществом. Когда же полиция сообщила о том, кто эти люди, и объяснила, что «обстоятельства их внезапного недуга оказались подозрительными», доктора обнаружили у пострадавших симптомы отравления нервно-паралитическим веществом.

    В процессе лечения медики прибегли к помощи экспертов из британской военной лаборатории в Портон-Даун, которая занимается изучением химического оружия. Сотрудники лаборатории провели тесты и озвучили свои рекомендации, касающиеся лечения.

    смотретьЛечащий врач Скрипалей рассказал, что не верил в их выздоровление
    Лечащий врач Скрипалей рассказал, что не верил в их выздоровление
    Доктор Стивен Джукс, занимающийся в больнице города Солсбери интенсивной терапией, рассказал, что неожиданно быстрому восстановлению Скрипалей помогли новые подходы к известным методам терапии.

    смотретьК отравлению в Солсбери может быть причастен жених Юлии Скрипаль
    К отравлению в Солсбери может быть причастен жених Юлии Скрипаль
    Британский шпион и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее власти Соединенного Королевства выступили с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России. На этом основании британская сторона обвинила Москву в причастности к этому покушению. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

    Лондон, не предъявляя никаких доказательств, выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах. Москва предприняла ответные шаги. Из России выслали столько же сотрудников британского посольства. Кроме того, решено было закрыть генконсульство Соединенного Королевства в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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