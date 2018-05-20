Дело Скрипаля: что осталось от версии британских властей об отравлении

Сергей Скрипаль выписался из больницы. По законам жанра он должен был выступить перед публикой хотя бы со словами благодарности, вероятно, с дочерью Юлией. Но чудом спасшихся Скрипалей британцы не показывают даже на фото. Главный вопрос: почему скандал, который развивался так мощно, сошел на нет? Оказывается, что дело Скрипаля потянуло за собой расследования, результаты которых неудобны всем.
Энни Махон, бывший офицер британской службы безопасности MI5: «Чем дальше идет расследование, тем меньше остается правды в том, что заявляли британские политики. Оказывается, „Новичок“ варили даже в Иране под наблюдением ОЗХО, чтобы найти антидот на случай, если яд есть у Израиля. Эталоны яда были у всех — у Британии, у Швеции, у Америки, у всего НАТО. ОЗХО обманывали».
Масла в огонь подлило издание Die Ziet. По материалам их расследования, у немцев тоже была формула «Новичка», которая досталась им от некоего перебежчика в начале 1990-х.
И вдруг запахло химическим скандалом. Чешский президент Земан дал своим спецслужбам задание: если российский МИД объявляет, что «Новичок» могли производить и в Чехии, — проверить, так ли это. По результатам секретного отчета он объявляет: формула была известна в Чехии, с «Новичком» производили эксперименты.
Его слова опровергли два его министра — иностранных дел и обороны, а затем и премьер. Они утверждали, что производства «Новичка» в Чехии не было, а делали противоядие. Земан настойчиво повторял: не цепляйтесь за слово «производство», это говорит лишь об объемах вещества. Земан так настойчив, потому что он из той старой школы европейских политиков, которые предпочитали отвечать за свои слова.
В результате Земана начали обвинять в том, что он может работать на Москву и даже координировать свои действия лично с Путиным, хотя шпионом пока не назвали.
Андор Шандор, глава военной разведки Чехии: «Чехия ни в чем не виновата, мы законно произвели образцы и законно их уничтожили».
Леонид Ринк, доктор химических наук: «Эта работа по созданию эталонов в развитых странах — непрерывная и обязательная, и поэтому вранье, что было пять граммов и их давно уничтожили».
Источник The New York Times объявил: Скрипаль ездил в Чехию в командировку от MI6. Якобы читал лекции чешским спецслужбам о методах работы российской разведки и раскрывал имена российских разведчиков, до сих пор действующих в Европе. Что он мог знать через 20 лет после увольнения, непонятно, но, судя по всему, подобные гастроли — это прибавка к пенсии для бывших шпионов.
Энни Махон: «По-настоящему Скрипаль уже не был интересен ни MI6, ни ФСБ, иначе он не жил бы под реальным именем и не состоял бы в списках избирателей с адресом и телефоном. Значит, ценности не представлял. Значит, за ним не охотился никто. Из британской прессы очень быстро убрали то, что Скрипаль жил рядом с тем, кто его в 1990-е завербовал. Рядом был тот, кто всегда его использовал за деньги, и теперь мог использовать уже по-другому».
В этом деле, куда уже затащили очень большую политику, нужна очень большая операция прикрытия отхода — не менее громкая, чем всемирная высылка дипломатов, чтобы заявление о том, что «безнадежно больной» Скрипаль ушел из больницы, никто не услышал.
Великолепный момент для тихого выхода из громкого скандала, когда весь мир смотрит в другую сторону и плачет от счастья, — свадьба принца Гарри.
Подробности — в видеоматериале.
Масла в огонь подлило издание Die Ziet. По материалам их расследования, у немцев тоже была формула «Новичка», которая досталась им от некоего перебежчика в начале 1990-х.
И вдруг запахло химическим скандалом. Чешский президент Земан дал своим спецслужбам задание: если российский МИД объявляет, что «Новичок» могли производить и в Чехии, — проверить, так ли это. По результатам секретного отчета он объявляет: формула была известна в Чехии, с «Новичком» производили эксперименты.
Его слова опровергли два его министра — иностранных дел и обороны, а затем и премьер. Они утверждали, что производства «Новичка» в Чехии не было, а делали противоядие. Земан настойчиво повторял: не цепляйтесь за слово «производство», это говорит лишь об объемах вещества. Земан так настойчив, потому что он из той старой школы европейских политиков, которые предпочитали отвечать за свои слова.
В результате Земана начали обвинять в том, что он может работать на Москву и даже координировать свои действия лично с Путиным, хотя шпионом пока не назвали.
Андор Шандор, глава военной разведки Чехии: «Чехия ни в чем не виновата, мы законно произвели образцы и законно их уничтожили».
Леонид Ринк, доктор химических наук: «Эта работа по созданию эталонов в развитых странах — непрерывная и обязательная, и поэтому вранье, что было пять граммов и их давно уничтожили».
Источник The New York Times объявил: Скрипаль ездил в Чехию в командировку от MI6. Якобы читал лекции чешским спецслужбам о методах работы российской разведки и раскрывал имена российских разведчиков, до сих пор действующих в Европе. Что он мог знать через 20 лет после увольнения, непонятно, но, судя по всему, подобные гастроли — это прибавка к пенсии для бывших шпионов.
Энни Махон: «По-настоящему Скрипаль уже не был интересен ни MI6, ни ФСБ, иначе он не жил бы под реальным именем и не состоял бы в списках избирателей с адресом и телефоном. Значит, ценности не представлял. Значит, за ним не охотился никто. Из британской прессы очень быстро убрали то, что Скрипаль жил рядом с тем, кто его в 1990-е завербовал. Рядом был тот, кто всегда его использовал за деньги, и теперь мог использовать уже по-другому».
В этом деле, куда уже затащили очень большую политику, нужна очень большая операция прикрытия отхода — не менее громкая, чем всемирная высылка дипломатов, чтобы заявление о том, что «безнадежно больной» Скрипаль ушел из больницы, никто не услышал.
Великолепный момент для тихого выхода из громкого скандала, когда весь мир смотрит в другую сторону и плачет от счастья, — свадьба принца Гарри.
Подробности — в видеоматериале.
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