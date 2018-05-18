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    Путин прокомментировал сообщения о выписке Скрипаля из больницы. Великобритания, Путин, отравление, шпионаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин прокомментировал сообщения о выписке Скрипаля из больницы

    Путин прокомментировал сообщения о выписке Скрипаля из больницы

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Путин прокомментировал сообщения о выписке Скрипаля из больницы

    Путин прокомментировал сообщения о выписке Скрипаля из больницы

    Путин прокомментировал сообщения о выписке Скрипаля из больницы
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

      • Президент РФ на встрече с канцлером Германии в Сочи прокомментировал сообщения о выписке из больницы бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который был отравлен в британском Солсбери.

      Владимир Путин усомнился, что против Сергея Скрипаля было использовано боевое отравляющее вещество, поскольку бывшему шпиону удалось выжить.

      Владимир Путин: «Я думаю, что если бы, как утверждали наши британские коллеги, было использовано какое-то боевое отравляющее вещество, то этот человек погиб бы на месте. Боевое отравляющее вещество настолько сильное, что человек погибает или мгновенно, или в течение нескольких секунд, может, нескольких минут».

      Таким образом президент прокомментировал сообщение о том, что Скрипаль покинул больницу. Глава государства пожелал ему здоровья и заявил, что рад его выписке, передает «Интерфакс».

      Владимир Путин: «Слава богу, он поправился, вышел из больницы, и надеюсь, он будет жив и здоров и невредим».

      Российский лидер также напомнил, что Москва неоднократно предлагала Лондону помощь в расследовании отравления Скрипаля. Он подчеркнул, что российская сторона по-прежнему открыта к сотрудничеству, сообщает ТАСС.

      Владимир Путин: «Что касается расследования, то мы со своей стороны неоднократно предлагали британским партнерам оказать всю необходимую помощь в расследовании и просили нас допустить к этому расследованию, никакой ответной реакции пока нет. Наше предложение остается открытым».

      смотретьСергей Скрипаль выписан из больницы в Солсбери
      Сергей Скрипаль выписан из больницы в Солсбери
      Напомним, Лондон, не приведя убедительных доказательств, обвинил Москву в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь. В России эти обвинения отвергли. Тем не менее инцидент в Солсбери вызвал массовую высылку дипломатов и осложнение российско-британских отношений.

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