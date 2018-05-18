Посол РФ в Лондоне назвал «хорошей новостью» выписку Скрипаля из больницы

В посольстве РФ в Лондоне рады выписке Сергея Скрипаля из больницы. Об этом сообщил посол России в Великобритании Александр Яковенко.
Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «Еще одна хорошая новость сегодня: Сергей Скрипаль был выписан из больницы. Мы счастливы, что у него все в порядке».
Дипломат также напомнил, что у него, как и у других официальных лиц, по-прежнему нет доступа к Скрипалю и его дочери. Яковенко выразил надежду на встречу с ними, сообщает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что бывший шпион Сергей Скрипаль выписан из больницы в Солсбери, где он находился с начала марта. Кара Чарльз-Баркс, глава больницы, где он находился, заверила, что он «чувствует себя достаточно хорошо», чтобы покинуть медучреждение. Дочь Скрипаля Юлия была выписаны из больницы еще в начале апреля.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Их обнаружили в бессознательном состоянии на улице. По версии британских властей, они подверглись действию нервно-паралитического вещества «Новичок».
Лондон обвинил в покушении на бывшего шпиона Москву. Однако убедительных доказательств британские власти так и не привели. В свою очередь российская сторона отрицает все обвинения. Тем не менее инцидент в Солсбери вызвал международный скандал и высылку дипломатов.
Дипломат также напомнил, что у него, как и у других официальных лиц, по-прежнему нет доступа к Скрипалю и его дочери. Яковенко выразил надежду на встречу с ними, сообщает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что бывший шпион Сергей Скрипаль выписан из больницы в Солсбери, где он находился с начала марта. Кара Чарльз-Баркс, глава больницы, где он находился, заверила, что он «чувствует себя достаточно хорошо», чтобы покинуть медучреждение. Дочь Скрипаля Юлия была выписаны из больницы еще в начале апреля.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Их обнаружили в бессознательном состоянии на улице. По версии британских властей, они подверглись действию нервно-паралитического вещества «Новичок».
Лондон обвинил в покушении на бывшего шпиона Москву. Однако убедительных доказательств британские власти так и не привели. В свою очередь российская сторона отрицает все обвинения. Тем не менее инцидент в Солсбери вызвал международный скандал и высылку дипломатов.
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