Выписанную из больницы Юлию Скрипаль увезли в «безопасное место»

Директор больницы в британском Солсбери подтвердил, что Юлию Скрипаль выписали.
Как стало известно BBC, выписанную из больницы Юлию Скрипаль доставили в «безопасное место». При этом издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что россиянка покинула больницу в Солсбери еще накануне.
Сергей Скрипаль, который чуть больше недели назад еще находился в «критическом состоянии», сейчас также «быстро идет на поправку», но пока остается в больнице. Директор больницы в Солсбери Кристин Бланшард сообщила, что у медиков «появилась надежда, что он будет выписан».
Кристин Бланшард, директор больницы в Солсбери: «Отец Юлии добился заметного прогресса. Хотя он восстанавливается медленнее, чем Юлия, мы надеемся, что он тоже сможет покинуть больницу в должное время».
Ожидается, что лечившие Скрипалей медики сегодня выступят с неким заявлением.
В марте экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в Солсбери. Британские власти пришли к выводу, что оба были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок». По версии Лондона, за отравлением стоит Россия. Москва подобные обвинения отвергает.
О том, что Юлия Скрипаль «пришла в сознание», журналистам стало известно 29 марта. Спустя несколько дней директор больницы в Солсбери заявила, что Сергей Скрипаль также «вышел из критического состояния».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что представители британской разведки MI6 провели переговоры с коллегами из ЦРУ о переселении Скрипалей. Предпочтительной страной для их переезда были названы США. Вместе с тем живущая в России родственница Скрипалей Виктория заявила СМИ, что Америка для членов ее семьи может являться самой опасной страной. В посольстве России в Великобритании отмечали, что британские спецслужбы хотят тем самым «спрятать концы в воду».
При этом в Солсбери семья Сергея Скрипаля вряд ли уже сможет вернуться: накануне журналисты сообщали, что дом бывшего разведчика было решено снести.
Сергей Скрипаль, который чуть больше недели назад еще находился в «критическом состоянии», сейчас также «быстро идет на поправку», но пока остается в больнице. Директор больницы в Солсбери Кристин Бланшард сообщила, что у медиков «появилась надежда, что он будет выписан».
Кристин Бланшард, директор больницы в Солсбери: «Отец Юлии добился заметного прогресса. Хотя он восстанавливается медленнее, чем Юлия, мы надеемся, что он тоже сможет покинуть больницу в должное время».
Ожидается, что лечившие Скрипалей медики сегодня выступят с неким заявлением.
В марте экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в Солсбери. Британские власти пришли к выводу, что оба были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок». По версии Лондона, за отравлением стоит Россия. Москва подобные обвинения отвергает.
О том, что Юлия Скрипаль «пришла в сознание», журналистам стало известно 29 марта. Спустя несколько дней директор больницы в Солсбери заявила, что Сергей Скрипаль также «вышел из критического состояния».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что представители британской разведки MI6 провели переговоры с коллегами из ЦРУ о переселении Скрипалей. Предпочтительной страной для их переезда были названы США. Вместе с тем живущая в России родственница Скрипалей Виктория заявила СМИ, что Америка для членов ее семьи может являться самой опасной страной. В посольстве России в Великобритании отмечали, что британские спецслужбы хотят тем самым «спрятать концы в воду».
При этом в Солсбери семья Сергея Скрипаля вряд ли уже сможет вернуться: накануне журналисты сообщали, что дом бывшего разведчика было решено снести.
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