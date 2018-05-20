Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: что ожидает молодоженов после бракосочетания

Во всем мире обсуждают королевскую свадьбу, которая накануне прошла в Великобритании. В Виндзорском замке в присутствии сотен гостей младший внук Елизаветы II принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл.
На медовый месяц молодые поедут то ли в Ботсвану, то ли на Барбадос — слухи ходят о множестве мест, кроме, впрочем, английского графства Сассекс, герцогом и герцогиней которого они стали. В принципе, Гарри и Меган могут успеть побывать в нескольких странах — муж и жена абсолютно свободны до октября. Первый официальный визит, в котором и заключается их работа, назначен только на середину осени. Они поедут в Австралию, где злобно на них может посмотреть только гребнистый крокодил.
Свадьба прошла гладко. Специалисты по чтению по губам по-английски уверены, что Гарри перед началом церемонии пожаловался брату, что ему жмут брюки, а, увидев Меган, прошептал: «Ты выглядишь божественно. Я скучал». Действительно, последнюю ночь перед первой брачной они провели в разных концах Виндзора. Теперь при желании могут проводить вместе абсолютно все ночи.
Работать они отныне будут бок о бок — вместе ездить в командировки. Нет таких обстоятельств, которые бы их разлучили. Даже службу в армии Гарри оставил. Вернее, оставил от нее только нарядную форму. Его главная функция теперь — церемониальная и репродуктивная. Гарри и Меган нужно догнать старших Виндзоров в области демографии. Учитывая, что тройни в природе встречаются редко, на гонку у Меган с ровесницей Кейт могут уйти годы.
Впрочем, главную гонку Меган уже выиграла — бывшая девушка Гарри Челси Дейвис, которую пригласили на свадьбу, выглядела соответственно обстоятельствам. Но она не нарушила церемонию громким криком из мыльной оперы в том месте, где собравшихся спросили, знают ли они о каких-либо причинах, препятствующих новому союзу. Ситуация была под полным контролем дворца.
Меган — сериальная актриса, и вот она «подписала контракт» на одну из главных ролей в одном из самых успешных в мире реалити-шоу — «Виндзоры». За каждым ее вздохом отныне и до конца, пока смерть не разлучит их, как сказал архиепископ Кентерберийский, будут следить миллионы — те, кто радовался в день свадьбы за молодых и чувствовал себя причастными к волшебству. Но праздник даже для тех, кто был в этот день в Виндзоре, остался картинкой на экране. В реальном действии участвовал только узкий круг людей.
Свадьба прошла гладко. Специалисты по чтению по губам по-английски уверены, что Гарри перед началом церемонии пожаловался брату, что ему жмут брюки, а, увидев Меган, прошептал: «Ты выглядишь божественно. Я скучал». Действительно, последнюю ночь перед первой брачной они провели в разных концах Виндзора. Теперь при желании могут проводить вместе абсолютно все ночи.
Работать они отныне будут бок о бок — вместе ездить в командировки. Нет таких обстоятельств, которые бы их разлучили. Даже службу в армии Гарри оставил. Вернее, оставил от нее только нарядную форму. Его главная функция теперь — церемониальная и репродуктивная. Гарри и Меган нужно догнать старших Виндзоров в области демографии. Учитывая, что тройни в природе встречаются редко, на гонку у Меган с ровесницей Кейт могут уйти годы.
Впрочем, главную гонку Меган уже выиграла — бывшая девушка Гарри Челси Дейвис, которую пригласили на свадьбу, выглядела соответственно обстоятельствам. Но она не нарушила церемонию громким криком из мыльной оперы в том месте, где собравшихся спросили, знают ли они о каких-либо причинах, препятствующих новому союзу. Ситуация была под полным контролем дворца.
Меган — сериальная актриса, и вот она «подписала контракт» на одну из главных ролей в одном из самых успешных в мире реалити-шоу — «Виндзоры». За каждым ее вздохом отныне и до конца, пока смерть не разлучит их, как сказал архиепископ Кентерберийский, будут следить миллионы — те, кто радовался в день свадьбы за молодых и чувствовал себя причастными к волшебству. Но праздник даже для тех, кто был в этот день в Виндзоре, остался картинкой на экране. В реальном действии участвовал только узкий круг людей.
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