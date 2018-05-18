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    Британские медики отказываются раскрывать подробности «исцеления» Скрипалей. больницы, Великобритания, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБританские медики отказываются раскрывать подробности «исцеления» Скрипалей

    Британские медики отказываются раскрывать подробности «исцеления» Скрипалей

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    Британские медики отказываются раскрывать подробности «исцеления» Скрипалей

    Британские медики отказываются раскрывать подробности «исцеления» Скрипалей

    Британские медики отказываются раскрывать подробности «исцеления» Скрипалей

      Тихая сенсация в Лондоне: Сергея Скрипаля выписали из больницы. Врачи не поясняют, как им удалось поставить на ноги британского шпиона после отравления, по версии Лондона, смертельным веществом.

      Новость о том, что из больницы выписали Сергея Скрипаля, затерялась в деталях праздничной подготовки к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Новость не то чтобы прогремела, на нее особенно и не обратили внимания.

      Экс-шпиона вслед за дочерью, видимо, перевели в некое секретное место, хотя об этом и не сообщается. Но больше просто некуда: его дом в Солсбери готовят к сносу, а контакты Скрипаля с внешним миром плотно «накрыты крышкой». Выходит, что семью приютили британские военные или спецслужбы. Больница выпустила заявление, аналогичное тому, что было опубликовано в случае с Юлей: ради сохранения врачебной тайны никакие детали лечения не разглашаются.

      Традиционным образом российское посольство узнало о выписке гражданина России из английской больницы по материалам BBC. Персональным сообщением в ответ на многочисленные запросы не был удостоен ни посол, ни родственники Скрипаля в России.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.

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